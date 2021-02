BTS: Süße Überraschungsparty für V!

Auch wenn die Jungs sehr viel unterwegs sind und reisen müssen, vergessen sie natürlich keinen Geburtstag. Während die BTS-Boys also auf Reisen waren, haben sie V dennoch mit einer süßen Torte überrascht. Zwar hatte er schon am 30. Dezember Geburtstag, doch nun wurden echt coole Aufnahmen der Mini-Party auf YouTube hochgeladen.

Und auch wenn man sehr viel unterwegs ist – für eine Geburtstagsfeier ist immer Zeit. Doch Sänger V hatte damit einfach gar nicht gerechnet und war komplett geschockt, als ihn seine Bandkollegen mit einer Überraschung komplett überrumpeln. Die Feier war ein voller Erfolg. Zwei Szenen sorgten bei den Fans für besonders große Lacher. Doch was haben die Jungs eigentlich angestellt?

Überraschungsparty für V

Auf ihren Youtube-Kanal Bangtan TV haben die Jungs noch einen Rückblick zum Geburtstag von V hochgeladen. Er hatte nämlich eigentlich am 30.12. seinen Jahrestag. Jeder, der die Band kennt, weiß, wer den Plan ausgeheckt hat. Natürlich stecken Jin und J-Hope dahinter – und die beiden hatten eine ganz besondere Idee. Den 25. Geburtstag von V kann man natürlich nicht vergessen und was wäre ein Geburtstag ohne Torte und jede Menge Luftschlangen? Genau deshalb haben die beiden eine Torte organisiert und sie richtig niedlich mit “i love you” geschmückt. Aber wie hat eigentlich V darauf reagiert?

V einfach total geschockt

Damit hatte V absolut gar nicht gerechnet! Als die beiden die Torte zu ihm bringen, sitzt er nur komplett geschockt auf dem Sofa und macht große Augen. Er ist scheinbar echt gerührt von der Aktion. Zwei Lacher gab es dann aber dann doch noch. Als Jin die Torte alleine halten muss, damit V die Kerzen ausbläst, fängt er erst mal an, in aller Ruhe sich etwas zu wünschen. Jin bettelt ihn einfach nur an, die Kerzen auszupusten, weil die Torte so schwer wird. Und dann ist während der Überraschung auch noch RM auf Toilette und verpasst dadurch den tollen Moment. Was für ein blöder Zufall. Am Ende gratuliert er aber dann doch noch und wünscht seinem Freund alles Gute. Schon gelesen? BTS: Die Boys zeigen ganz private Einblicke!