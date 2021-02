BTS: J-Hope zeigt im Livestream seine Wohnung

Weil J-Hope heute Geburtstag hat, dachte er sich einfach mal, dass er einen Livestream macht und mit seinen Fans hineinfeiert. Mittlerweile wurde er in nicht einmal 24 Stunden rund 6,5 Millionen Mal gesehen. Bei der Geburtstagsfeier zeigte der Superstar aber auch ein paar Dinge seiner Wohnung. Das hat die Fans natürlich brennend interessiert.

Es ist wirklich sehr ungewöhnlich, wenn ein Superstar zu seinem Geburtstag einfach mal einen Livestream anschmeißt und seine Wohnung zeigt. Doch für J-Hope von BTS ist das absolut kein Problem. Fast eine halbe Stunde sprach er dabei mit den Zuschauern und zeigte ein paar Sachen in seiner Wohnung. Natürlich gab es aber auch eine kleine Torte.

J-Hope feiert Geburtstag mit Fans

BTS-Star J-Hope wurde heute am 18. Februar 27 Jahre alt. Dadurch, dass die südkoreanische Hauptstadt Seoul in einer anderen Zeitzone liegt, konnte er schon viel eher feiern. Deshalb ist der Livestream auch schon ein paar Stunden alt. J-Hope lebt nämlich in der Metropole. So feierte er mit seinen Fans in seinen 27. Geburtstag rein und beantwortete viele Fragen seiner Fans. Natürlich gab es auch eine Torte mit kleinen Kerzen, die er anzündete. Mittlerweile hat der Livestream auf Bangtan TV schon über sechs Millionen Aufrufe.

Der Superstar zeigt seine Wohnung

Natürlich war für die Fans nicht nur der Geburtstag selbst interessant, sondern auch die Wohnung von J-Hope. So stellten die Fans viele Fragen zu seinem Apartment. Doch wirklich darauf eingehen wollte er nicht immer. Doch auf eine Sache war er besonders stolz. Er hat eine riesige Auszeichnung zum Hit ,,Dynamite”. Die präsentierte er glücklich seinen Fans. Ansonsten sah man ein kleines Zimmer im typischen koreanischen Stil eingerichtet mit sehr viel Sammelfiguren und Postern an den Wänden. Viele interessierte aber auch eine Schachtel von Louis Vuitton, die er auf seinem Regal liegen hatte. Dabei erklärte er, dass es von einer Kooperation mit dem Modedesigner war. Das findet man übrigens auch auf Instagram auf der Seite von BTS. Schon gelesen? Sensation: MTV kündigt Unplugged mit BTS an!