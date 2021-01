BTS: Die größten Geheimnisse der Band

Die Boygroup BTS ist vermutlich zurzeit die weltweit am meisten gehypteste Band. Die Koreaner räumen selbst international unglaublich viele Preise ab. Natürlich ist das Interesse an den Jungs groß. Jetzt haben die Südkoreaner ein paar interessante Details über sich verraten.

Nun sind sie sogar mit ihrem Song ,,Dynamite” für einen Grammy nominiert. Einfach nur Wahnsinn, wie schnell wachsend diese K-Pop-Band ist und welchen Hype sie mit sich bringt. Selbst in den US-amerikanischen Charts sind sie in den Top Charts. Dinge, die bisher keine andere K-Pop-Band in solch einem Ausmaß erreicht hat. Bei einem Interview wollte man mehr über die Jungs wissen. Dabei verrieten sie ein paar Geheimnisse über sich.

Das ist BTS

Die Band wurde 2013 gegründet und besteht aus den sieben Mitgliedern Jimin, V, Jungkook, RM, Suga, Jin und J-Hope. Seit Anfang an schwimmen sie auf einer riesigen Erfolgswelle. Und trotz der jährlichen Awards, die die K-Pop-Band abräumt, ist kein Ende in sich. Ganz im Gegenteil. Scheinbar hat der ganze Hype um die Boys noch gar nicht den Zenit erreicht. Immerhin wurden sie jetzt sogar für einen Grammy nominiert. Ihre Fans bezeichnen sie selbst als ARMY, die immer treu hinter den Sieben stehen und promoten.

BTS verrät Geheimnisse

Ende letzten Jahres führte BTS ein langes Interview, wo Fans Fragen an ihre Idole stellen konnten. Dabei war BTS überraschend offen und hat so manches Geheimnis verraten. Etwa, dass Jin seine freien Tage sehr genießt und dann auch mal gern zwölf Stunden schläft. RM verriet, dass er angab, nur 68 Kilogramm zu wiegen, obwohl er in Wirklichkeit 74 Kilogramm wiegt. J-Hope verriet etwas mehr über seinen Charakter. Er meinte, dass ihn viele Menschen als fröhlichen Menschen sehen würden. Dabei ist er ein sehr nachdenklicher und ernster Charakter. Aber auch Suga verriet ein Geheimnis. Der Südkoreaner trinkt nämlich nur noch Wasser statt Kaffee. Außerdem lernt er nebenbei noch Englisch. Jimin kann nur schwer Gefühle oder Geheimnisse verbergen kann. Außerdem nimmt er noch Nahrungsergänzungsmittel. V dagegen wollte gar nichts über sich selbst verraten, außer dass er die Zeit mit der ARMY genießt und auch sehr gern etwas mit ihnen macht. Schon gelesen? BTS: Holt die Band den ersten K-Pop-Grammy?