BTS: Holt die Band den ersten K-Pop-Grammy?

BTS ist die erfolgreichste K-Pop-Band aller Zeiten! Ihre Singles gehen durch die Decke und ihre Musikclips werden bei YouTube millionenfach gesehen. Nun könnten die südkoreanischen Jungs sogar einen Grammy abräumen.

Bereits bei den “MTV Video Music Awards” und bei den “People’s Choice Awards” haben BTS abgeräumt. Doch nun könnte bald ein weiterer Preis hinzukommen: Als erste K-Pop-Band könnten die “Bangtan Boys” einen Grammy abräumen! Die Band ist nämlich in der Kategorie “Best Pop Duo/Group Performance” aufgelistet.

Die “Recording Academy” gab die Nominierten für den Grammy bekannt – darunter befinden sich auch BTS. Noch nie hat eine K-Pop-Band den wichtigsten Musikpreis der Welt abgeräumt – das könnte sich nun ändern. Denn mit ihrem Mega-Hit “Dynamite” könnten RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook könnten in der Rubrik “Best Pop Duo/Group Performance” die Trophäe mit nach Hause nehmen. Neben ihnen stehen Songs von Lady Gaga, Taylor Swift und Justin Bieber zur Auswahl.

Für BTS wäre der Grammy etwas Besonderes, denn es handelt sich dabei um d en wichtigsten Musikpreis überhaupt. Denn es wäre die erste große Auszeichnung in den USA. “Wir würden gerne nominiert werden”, erzählte BTS bereits kürzlich in einem Interview mit Esquire: “Die Grammys sind der letzte, finale Teil der gesamten amerikanischen Reise”, so die Band weiter. Nach der Nominierung konnten BTS ihre Freude kaum zurückhalten und posteten einen kurzen Clip beim Kurznachrichtendienst Twitter – bereits dieser wurde millionenfach gesehen.

“Best Pop Duo/Group Performance” – alle Nominierten im Überblick