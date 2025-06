Bodyguard nach Überfall auf die Geissens sicher: „Die haben das nicht von heute auf morgen gemacht“

Robert und Carmen Geiss stehen unter Schock! Die Selfmade-Millionäre wurden in ihrer Villa in Saint-Tropez brutal überfallen. Ein Bodyguard meint: Die Täter haben den Raubüberfall über einen längeren Zeitraum geplant.

Überwachungskameras, Bewegungsmelder und eine Alarmanlage – die Villa der Geissens ist eigentlich bestens abgesichert. Und dennoch konnten vier bewaffnete Täter in das Anwesen gelangen und haben die TV-Stars ausgeraubt. Dabei wurden Robert und Carmen Geiss auch verletzt – besonders die 60-Jährige hat es schwer getroffen. Personenschützer Ahmad Mohammed hat schon zahlreiche Stars in Hollywood betreut und ordnet die Lage ein. Der Experte ist sich sicher: Der Überfall war lange geplant.

„Die haben das nicht von heute auf morgen gemacht“

„Die haben das nicht von heute auf morgen gemacht“, erklärt Ahmad Mohammed in einem Interview mit RTL. Der Experte geht davon aus, dass Robert und Carmen Geiss über mehrere Monate von den Tätern observiert wurden. Als die Männer in das Haus eingedrungen sind, war die Terrassen-Tür offen und die Geissens saßen gerade vor dem Fernseher. „Aber viele nehmen auch keine Rücksicht, ob jemand da ist oder nicht“, so der Personenschützer. Besonders in der Gegend seien viele Banden unterwegs, wie Sarah Kern kürzlich bestätigte, welche ebenfalls in Saint-Tropez gelebt hat.

Robert und Carmen Geiss haben offenbar viel in die Sicherheit investiert und treffe auch keine Schuld – auch, wenn sie ihren Luxus in der Öffentlichkeit nicht zurückhalten. „Nur weil die zeigen, was sie haben? Das ist echt nicht fair. […] Wenn du Menschen nahe bist und Menschen nahe sein möchtest, gefährdest du dich auch mehr“, meint der Bodyguard.

Vor einem Jahr gab es bereits einen Einbruchsversuch bei den Geissens

Es ist nicht der erste Einbruchsversuch bei den Geissens. Erst vor einem Jahr verschaffte sich jemand Zutritt auf das Grundstück der TV-Stars – jedoch sind die drei Männer damals „nur“ bis in den Wintergarten gelangt. Bei dem Einbruchsversuch waren auch die Töchter Davina und Shania zu Hause. Ahmad Mohammed glaubt, dass die Sicherheit nach dem Einbruchsversuch deutlich erhöht wurde – eine hundertprozentige Sicherheit gebe es jedoch nie. Vor allem auch deshalb nicht, weil das Grundstück der Geissens extrem groß sei.