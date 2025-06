Carmen Geiss zeigt ihre Schnittwunde nach Raubüberfall

Robert und Carmen Geiss wurden Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Vier maskierte Täter sind in die Villa in Saint-Tropez eingedrungen und haben die Selfmade-Millionäre bedroht. Die 60-Jährige hat einige Verletzungen davongetragen und zeigt nun ihre Schnittwunde bei Instagram.

Die ganze Familie Geiss steht unter Schock. In der Nacht auf Sonntag wurde das Ehepaar in ihrer Villa brutal überfallen. Carmen Geiss hat bei Instagram ein emotionales Video bei Instagram gepostet, wo ihre Schnittwunde von Ärzten behandelt wird. Zu dem Post schreibt sie nachdenkliche und emotionale Worte.

„Ich möchte mich aus tiefstem, aufgewühltem Herzen bedanken – bei all meinen wundervollen Fans, Freunden und geliebten Familienmitgliedern – für eure überwältigende Anteilnahme in dieser schweren Zeit. Eure Worte, eure Umarmungen, eure Gedanken – sie waren wie ein Lichtstrahl in der dunkelsten Stunde meines Lebens“, schreibt Carmen Geiss.

„Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat“

Und weiter: „Was geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen. Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat. Jetzt beginnt für mich erst der lange Weg der Verarbeitung. Bitte habt Verständnis – ich brauche etwas Zeit. Auch wenn ich oft stark wirke, auch wenn ich gelernt habe, mit vielem umzugehen – so etwas geht nicht spurlos an einem vorbei.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Carmen Geiss 👑 (@carmengeiss)

Der Raubüberfall war für die Familie ein schockierendes Erlebnis – sie sind jedoch dankbar, noch am Leben zu sein. „Und doch bin ich unendlich dankbar. Dankbar, dass wir noch hier sind. Dass das Schicksal – oder vielleicht unsere Engel – über uns gewacht und uns beschützt haben. Ich spüre ihre Präsenz, ihre Liebe, und vielleicht war es genau das, was uns gerettet hat. Ich verspreche euch: Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber jetzt… jetzt muss ich erst einmal atmen, weinen, fühlen – und heilen.“

„Heute ist leider der Albtraum wahr geworden“

Die Geissens verbringen regelmäßig Zeit in ihrem luxuriösen Anwesen an der französischen Riviera. Robert Geiss machte den Raubüberfall bei Instagram öffentlich. „Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen, mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten die Tresore aufmachen. Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher“, schilderte er.