Sarah Kern nach Drama bei den Geissens: „Ich kenne keinen, der noch nie da überfallen wurde!“

In ihrer Villa wurden Robert und Carmen Geiss brutal überfallen. Die Selfmade-Millionäre wurden von vier maskierten Männern mit Waffen bedroht. Sarah Kern hat ebenfalls in der Stadt gelebt und was sie berichtet, klingt wie ein Albtraum.

Sarah Kern lebt seit mittlerweile acht Jahren auf Malta. Früher lebte der TV-Star mit Ex-Mann Otto in Saint-Tropez und kennt die Stadt noch als Fischerdorf ganz ohne Jet-Set. Dieser hatte damals in der Stadt ein Haus – das liegt rund 30 bis 40 Jahre zurück. „Später hatten wir nur noch das Boot da und am Hafen eine Wohnung. Denn selbst, wenn man doch mal ein fettes Haus mit Pool gemietet hat, wurde man überfallen“, sagt Sarah Kern im Interview mit RTL.

„Ich kenne keinen, der noch nie da überfallen wurde. Auch am helllichten Tag“

Brutale Überfälle scheinen in Saint-Tropez an der Tagesordnung zu sein. „Ich kenne keinen, der noch nie da überfallen wurde. Auch am helllichten Tag“, berichtet Sarah Kern. Und weiter: „Es hieß in tropezianischen Kreisen, das sind osteuropäische Banden, die gezielt, bewaffnet da einbrechen und dann donnern die wieder weg. Das kann dir auf einer Insel so nicht passieren, aber St. Tropez ist nun mal keine Insel!“

Sarah Kern wundert es, dass Robert und Carmen Geiss bisher noch nicht überfallen wurden. Auch am Gardasee sei es mittlerweile ähnlich. „Da gehst du mit deiner Rolex schick essen und dann folgen sie denen sogar bis in die Villen und überfallen sie nachts. Bis hin zu den Kindern, die sediert werden. Es ist so brutal geworden“, so Sarah Kern.

Ein solcher Überfall ist ein „Trauma für dein Leben“

Sarah Kern tun die Geissens leid und sagt: „Für die Geissens tut mir das superleid. Man ist echt traumatisiert nach so einem Übergriff, das ist doch ganz klar.“ Die Banden nehmen es auch in Kauf, wenn jemand im Haus ist und setzen unter anderem Pfefferspray ein – das sei noch die „höfliche“ Variante. Sarah Kern schließt das RTL-Interview mit folgenden Worten ab: „Wenn eingebrochen wird, das ist schon schlimm genug. Aber wenn du in deinen eigenen vier Wänden überrumpelt wirst, das ist ein Trauma für dein Leben. Selbst wenn du nicht verletzt bist, ist deine Seele verletzt.“