Berlin – Tag & Nacht: Alle Infos zu Lutz Schweigel alias Joe

Lutz Schweigel ist DAS Urgesteinen bei „Berlin – Tag & Nacht“ und ist aus der Daily nicht mehr wegzudenken. Schließlich ist er seit der ersten Folge in der RTLZWEI-Serie zu sehen. wo der den WG-Papa Joe verkörpert. KUKKSI fasst alle Infos über den Darsteller und seine Rolle zusammen.

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ wird Joe als WG-Papa bezeichnet. Er hat für alle ein offenes Ohr und steht den anderen WG’lern immer zur Seite – auch, wenn er selbst viele Höhen und Tiefen erlebt. Neben der WG hat er sich einen weiteren Traum erfüllt: Er hat eine Motorradwerkstatt hochgezogen. In der Liebe hat es dagegen nicht immer geklappt – zuletzt hat er seine große Liebe Peggy für immer verloren.

Facts zu seiner Rolle Joe

Das Wort von Joe gilt – er hält seine Versprechen und gilt für die Bewohner als Familienersatz. Mit seinem Charme kann er jedes Problem lösen. Mittlerweile ist er sogar Opa: Seine Tochter Hanna (Anne Wünsche) hat die kleine Joanna zur Welt gebracht – die beiden leben mittlerweile nicht mehr in Berlin. So souverän Joe auch ist – im Liebesleben lief es dafür nicht immer glatt. Nachdem er Peggy (Katrin Hamann) kurz vor der Hochzeit betrogen hat, scheiterte die Beziehung – später kamen sie jedoch wieder zusammen, nach dem Feuer-Inferno in der WG hat die Blondine jedoch Joe wieder verlassen. Später kaufte er das Fitnessstudio „Body Burn“.

So tickt Darsteller Lutz Schweigel privat

Lutz Schweigel hat mal verraten, wie er überhaupt zu „Berlin – Tag & Nacht“ kam. „Erst spielte ich in einem Tape mit, dann in einem Pilot – irgendwann wurde ich gefragt, ob ich in einer Serie mitspielen will. Zunächst fehlten mir die Worte, da ich selbst ein Quereinsteiger war und aus dem normalen Leben komme“, erzählte er in einem exklusiven Interview mit KUKKSI. Für die Soap hat er seine Selbstständigkeit aufgegeben.

Steckbrief zu Lutz Schweigel

Geburtsdatum: 27.06.1972

27.06.1972 Herkunft: Nauenburg

Nauenburg Körpergröße: 1,76 m

1,76 m Sternzeichen: Krebs

Krebs Dabei seit: 12.09.2011

12.09.2011 Mein Motto: „Geh es ruhig an, denn es kommt wie es kommt.“

Neben seinem Schauspielengagement hat der Serien-Star noch einige Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. „Ich habe einige Ferienwohnungen auf Rügen. Ich habe mir dort auch ein Grundstück zugelegt und versuche, dass so gut wie möglich mit Freunden zu betreiben", sagte Lutz Schweigel zu KUKKSI. Ein Ausstieg kommt für Lutz Schweigel nicht in Frage – die Serie ist für ihn das wichtigste Projekt. „Man hat da schon mal drüber nachgedacht, wenn man andere Projekte denkt. Doch 'Berlin – Tag & Nacht' ist mein Baby und deshalb bleibe ich dabei", verriet er uns.