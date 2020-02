Lutz Schweigel: BTN-Joe spricht über seinen Ausstieg!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Lutz Schweigel seit Beginn an dabei. Schon seit neun Jahren ist er in der Rolle als „Joe“ zu sehen und hat sich in die Herzen der Zuschauer gespielt. Doch dachte der Darsteller auch mal an einen Ausstieg? KUKKSI hat bei ihm nachgehakt!

In der WG ist „Joe“ die wichtigste Bezugsperson für die anderen Mitbewohner bei „Berlin – Tag & Nacht“. Die Serie ohn ihm wäre kaum vorstellbar, denn er zählt zu den Urgesteinen der erfolgreichen Daily.

Serienende ist noch lange nicht in Sicht

Dachte Lutz Schweigel in den ganzen Jahren auch mal an einen Ausstieg? „Man hat da schon mal drüber nachgedacht, wenn man andere Projekte denkt. Doch ‚BerliBerlin – Tag & Nachtmein Baby und deshalb bleibe ich dabei“, sagt Lutz Schweigel im exklusiven Interview mit KUKKSI. Ein Serienende mit dem Darsteller ist also noch lange nicht in Sicht – die Fans können sich also noch auf viele weiteren Folge mit „Joe“ freuen.

Diese Projekte hat Lutz neben BTN

Zwar wird „Berlin – Tag & Nacht“ für ihn immer am wichtigsten bleiben, doch neben der Soap hat der Darsteller auch noch andere Projekte. „Ich habe einige Ferienwohnungen auf Rügen. Ich habe mir dort auch ein Grundstück zugelegt und versuche, dass so gut wie möglich mit Freunden zu betreiben“, erzählt uns der Darsteller.

„Ich freue mich auch immer, wenn ich Fan-Anfragen habe, welche dort zum Urlaub hochkamen. Ich hoffe, dass neben BTN mein Baby Nummer 2 wird. Ich habe da total Lust drauf. Ich habe noch weitere Ideen im Kopf – aber da mal abwarten, was die Zukunft mit sich bringt. Darüber kann ich aber noch nicht sprechen, da ich noch nicht weiß, wann und wie ich das umsetzen werde“, so Lutz Schweigel weiter. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.