Ballermann-Party kann steigen: Mallorca hebt Ausgangssperre auf!

Laute Musik, Palmen, Strand und vor allem Bier – die Party am Ballermann kann wieder steigen! Zuletzt galt auf Mallorca eine Ausgangssperre – diese fällt nun ab dem 6. Juni 2021 weg.

Bars, Restaurants oder auch Cafes haben auf Mallorca bereits seit einigen Monaten geöffnet. Die Maskenpflicht sowie die Ausgangssperre galten aber dennoch. Auf der Insel werden die Regeln nun weiter gelockert: Ab dem 6. Juni gibt es keine Ausgangssperre mehr! Diese galt zuletzt von Mitternacht bis 6 Uhr. Einheimische und Touristen dürfen sich dann wieder frei bewegen.

Corona-Zahlen auf Mallorca sehr niedrig

Die Infektionszahlen sind auf den Balearen sehr niedrig. Die 7-Tagen-Inzidenz lag auf Mallorca gerade mal bei 17,4, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte. Und es gibt noch weitere Lockerungen: Demnach werden die Beschränkungen bei privaten Treffen komplett aufgehoben. In Innenräumen dürfen sich bis zu 10 Personen aufhalten, im Freien bis zu 15. Sowohl die Ausgangssperre als auch die Auflagen für private Treffen stellten einen Eingriff in die Grundrechte ein, wie ein Gericht in Madrid entschied.

Hunderte feiern das Ender der Ausgangssperre

Hunderte Menschen haben am Donnerstagabend das Ende der Ausgangssperre an der Playa de Palma gefeiert. Besonders rund um Ballermann 6 bildeten sich zahlreiche Gruppen mit jungen Leuten – darunter befanden sich vor allem viele deutsche Urlauber. Die Corona-Regeln wurden nicht eingehalten – weder die Abstandsregeln und Masken trug auch kaum einer, wie mehrere Videos beweisen. Die Party zog sich mehr als vier Stunden hin.

Maskenpflicht bleibt bestehen

Zwar wird die Ausgangssperre aufgehoben, aber die Maskenpflicht bleibt bestehen. Der Mund-Nasen-Schutz darf nur in Lokalen beim Essen und Trinken, Rauchen oder Sport im Freien abgenommen werden. Und auch bei der Einreise von Urlaubern bleibt alles gleich – demnach ist ein PCR-Test erforderlich. Vollständig Geimpfte müssen diesen aber bald nicht mehr vorlegen – am Airport dient dann der Impfpass als Nachweis.