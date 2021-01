Arielle Rippegather: Musikkarriere nach DSDS?

Das ist eine echte Überraschung! Nach drei Jahren wagt Arielle Rippegather ihr Comeback bei “Deutschland sucht den Superstar” – und zwar als Frau! Denn 2017 trat sie noch als Marco in der Show an. Nun will die 30-Jährige erneut ihr Glück versuchen.

Einige werden sich noch erinnern: Arielle Rippegather trat 2017 noch als Marco bei DSDS an. Kurz danach hat sie sich entschieden, zur Frau zu werden – erst vor einigen Monaten stand ihre geschlechtsangleichende Operation an. Ob sie diesmal den gelben Recall-Zettel ergattern wird? Damals konnte die 30-Jährige bei der Jury punkten und hat es in den Recall nach Dubai geschafft – doch danach war Schluss.

Arielle Rippegather performt ihren Song “Lauter”

Mit ihrem eigenen Song “Lauter” will Arielle Rippegather die Jury umhauen. Doch folgt nach dem Auftritt bei “Deutschland sucht den Superstar” nun eine Musikkarriere? “Ich würde mich sehr freuen, wenn mein Lied gut laufen würde. Ich sehe mich aber eher als Gesamtkunstwerk: Ich schreibe Bücher, mache Fernsehformate und singe Songs. Ich möchte meine Karriere ankurbeln. Es geht nicht in eine spezielle Richtung – ich bin da sehr vielseitig. Es ist aber definitiv ein zweiter Sing geplant. Denn das erste Lied ging um Selbstbefreiung, Selbstbewusstsein und das man sich selbst verwirklicht. Der nächste Titel geht wahrscheinlich in die Richtung, dass es keine Tabus gibt. Da bin ich mit meinem Team gerade schon dran. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Es wird in jedem Fall eine Medienreise bleiben”, erzählt Arielle Rippegather im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So fand sie den Dreh auf dem Schiff “Blue Rhapsody”

Die Castings von DSDS wurden diesmal komplett auf einem Schiff gedreht – dazu hat Arielle Rippegather eine besondere Verbindung. “Ich habe zu DSDS auf dem Schiff eine ganz besondere Verbindung, denn im Recall haben wir damals in Dubai auf einer Yacht gedreht. Und nun habe ich mein Comeback ja auch wieder auf einem Schiff gefeiert. Dieter Bohlen, ein Schiff und Arielle – das passt gut zusammen. Ich finde das Schiff mega. Aber natürlich fand ich die Yacht in Dubai etwas schöner”, erzählt uns die 30-Jährige. Ob sie es diesmal wieder in den Recall schaffen wird? Das zeigen RTL und TVNOW am Dienstag um 20:15 Uhr in der neuen Folge von “Deutschland sucht den Superstar”. Schon gelesen? Arielle Rippegather: DSDS-Comeback als Frau!