Anne Wünsche: Liebes-Aus mit Stripper Ruben!

Anne Wünsche hat derzeit einfach kein Glück in der Liebe! Nach der Trennung mit Karim verkündete die Influencerin, dass sie wieder glücklich vergeben ist. Doch auch die Beziehung mit SixxPaxx-Mitglied Ruben Rodriguez ist nun gescheitert.

Erst vor einigen Wochen gab Anne Wünsche die Trennung mit Boyfriend Karim bekannt. Irgendwann kommt der Moment, in dem du entscheiden musst, ob du die Seite umblätterst oder das Buch schließt. Ich habe mich für Letzteres entschieden und die Beziehung beendet”, schrieb die ehemalige “Berlin – Tag & Nacht”-Darstellerin damals in einem Statement.

Anne Wünsche und Ruben Rodriguez haben sich getrennt

Kurze Zeit später verkündete der Web-Star, dass sie derzeit SixxPaxx-Mitglied Ruben Rodriguez besser kennenlerne. Erst Mitte Oktober erklärte sie, dass sie eine neue Beziehung habe und glücklich sei. Doch auch mit dem Stripper ist schon wieder alles aus! “Die Beziehung startete gleich mit Riesen-Pressenachrichten und das war auch kein guter Start. Wir wurden ja förmlich in der Luft zerrissen”, sagt Anne Wünsche gegenüber Promiflash. Die beiden hatten offenbar auch unterschiedliche Vorstellungen. Es gebe aber keien Schlammschlacht – Anne Wünsche und Ruben Rodriguez gehen freundschaftlich auseinander. “Er hat es ausgesprochen und ich habe es schon gedacht”, so die Influencerin. Ganz überraschend kam das Liebes-Aus für Anne Wünsche daher nicht.

Statement bei Instagram

Und auch in einer Instagram-Story hat sich Anne Wünsche ausführlich dazu geäußert. “Ich überlege wirklich seit Stunden schon, wie ich diese Story hier aufnehmen soll und ich glaube, vielleicht ist es einfach das Beste, wenn ich nichts verschweige. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich komme mir richtig dumm vor. Ich habe mir glaube ich einfach zu viel erhofft, was überhaupt nicht der Realität entsprochen hat… Ich bin wieder Single”, erklärt die YouTuberin ihrer Community. Nun hat sie von Beziehungen wohl offenbar erstmal die Nase voll… Schon gelesen? Anne Wünsche: Täter schlugen in ihrer Wohnung zu!