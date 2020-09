Es ist eine Horror-Nachricht für Anne Wünsche: Bei der ehemaligen Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” wurde eingebrochen. Danach hat die Influencerin sofort die Polizei verständigt.

Anne Wünsche lässt ihre Follower an ihrem Leben teilhaben und teilt auch manchmal nicht ganz so schöne Momente aus ihrem Leben. Nun spricht die Influencerin über ein besonders schlimmes Erlebnis: In Ihrer Wohnung in Berlin wurde vor einigen Tagen eingebrochen. “Wir stehen alle noch komplett unter Schock und wissen gar nicht, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen”, verriet der Ex-“Berlin – Tag & Nacht”-Star in einer Instagram-Story.

Ihre Wohnung wurde durchwühlt

Glücklicherweise seien sie noch ihre Töchter zu dem Zeitpunkt in der Wohnung gewesen. “Das Gefühl, dass gestern jemand in meiner Wohnung war, jemand Fremdes, und meine Sachen durchwühlt hat, ist so ekelhaft, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist so ein widerliches Gefühl”, so die Influencerin weiter. Nur ihre Hunde waren zu dem Zeitpunkt in der Wohnung – und genau um diese macht sie sich nun riesige Sorgen. Denn seit dem Vorfall sind die Vierbeiner total ängstlich.

Anne Wünsche rief sofort die Polizei

Nachdem Anne Wünsche den Einbruch bemerkt hat, rief die Influencerin sofort die Polizei. Die Beamten sicherten Fingerabdrücke vor Ort. Sie legte auch ein Schreiben mit dem Briefkopf des Polizeipräsidenten in Berlin als Beweis vor. Die Täter haben ein teures Smartphone mitgehen lassen, welche sie eigentlich an ihre Fans verlosen wollte. Wertgegenstände sind ihr jedoch nicht ganz so wichtig – hauptsache ihr und ihren Kindern ist nichts passiert. “Es hätte schlimmer ausgehen können. Wenn der (Einbrecher, Anm. d. Red.) nicht nach Geld oder Wertgegenständen gesucht hätte, sondern uns etwas hätte antun wollen”, so der Web-Star. Schon gelesen? Anne Wünsche spricht über Beinahe-Suizid!