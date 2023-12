Zimtsterne: Einfaches Rezept für Anfänger

Weihnachtszeit ist Backzeit! Zimtsterne sind DER Klassiker in der Weihnachtsbäckerei. Zum Backen benötigt man wenige Zutaten – das Ergebnis ist dafür umso leckerer! Selbst für Anfänger ist das machbar.

Im Gegensatz zu Plätzchen sind Zimtsterne nicht trocken oder knusprig, sondern sie sollten saftig und weich sein. Sollte man selbst Zimtsterne backen wollen, sind einige Dinge zu beachten, damit die Kekse die richtige Konsistenz haben. Wenn Zimt und Mandeln aufeinandertreffen, wird die weihnachtliche Stube vom Duft verzaubert. Wir verraten ein Rezept für Zimtsterne, welches auch für Anfänger geeignet ist.

Das sind die Zutaten für Zimtsterne

Für den Teig

200 g Puderzucker

200 g gemahlene Mandeln

200 g gemahlene Haselnüsse

3 Eiweiße (Eiergröße M)

1-2 TL Zimt

optional: etwas Vanille, 1 Messerspitze Kardamom, 1 Tropfen Rumaroma

Für die Glasur

1 Eiweiß (Eiergröße M)

100 g Puderzucker

So bereitet man Zimtsterne zu

Schritt 1

Eiweiße steif schlagen: Den Puderzucker gibt man währenddessen durch ein Sieb dazu. Man mixt es so lange, bis alles steif geschlagen ist.

Schritt 2

Weitere Zutaten dazugeben: Der Zimt und die gemahlenen Mandeln kommen dazu. Man verrührt die Zutaten so lange, bis keine Klumpen mehr im Teig sind.

Schritt 3

Teig trocken stellen: Danach muss man eine längere Pause einlegen. Denn der Teig muss einige Stunden kalt gestellt werden. Damit er nicht austrocknet, kann man auch Frischhaltefolie verwenden.

Schritt 4

Teig ausrollen: Normalerweise rollte man den Teig auf einer Fläche aus, auf welcher Mehl gestreut wurde – bei Zimtsternen ist das nicht der Fall. Denn hier sollte man die Fläche mit gemahlenen Mandeln bestreuen. Der Teig sollte in etwa fingerdick sein. Mit einer Form können die Sterne nun ausgestochen werden. Sinnvoll ist es, die Zimtsterne auf zwei Backblechen zu verteilen.

Schritt 5

Zuckerguss für Zimtsterne zubereiten: Nachdem man den Teig mit einer Form ausgestochen hat, geht es nun an die Glasur. In das steif geschlagene Eiweiß gibt man den Puderzucker dazu. Am Ende hat man eine Masse, welche man mit einem Backpinsel auf die Sterne verteilt.

Schritt 6

Zimtsterne backen: Dann geht es für die Zimtsterne in den Backofen. Dafür verwendet man die Ober- und Unterhitze bei 150 Grad. Rund 15 Minuten sollten diese gebacken werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Zuckerguss nicht braun wird. Und schon sind die Zimtsterne fertig!

