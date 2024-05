Wohnung voller Tierkot: „Hartz und herzlich“-Jana hat Ärger mit dem Veterinäramt!

Das Wort „tierlieb“ bekommt bei Jana aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ eine ganz neue Bedeutung. Mitten im Tierkot und Streichelzoo-Atmosphäre wohnt die Protagonistin – die Wohnung wirkt verharmlost. Nun droht ihr sogar die Kündigung und hat auch noch Ärger mit dem Veterinäramt.

Zahlreiche Bewohner in den Benz-Baracken in Mannheim leben vom Bürgergeld und werden von einem Kamerateam für die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ begleitet. Dazu zählt auch Jana. Doch nun hat die Protagonistin viel Ärger am Hals – und das ausgerechnet mit dem Veterinäramt.

Bright brachte viele heimatlose Tiere in die Wohnung

Ihr Sohn Bright ist Autist und hat in den vergangenen Jahren viele Tiere mit nach Hause gebracht, welche keinen Besitzer mehr hatten – mal einen Hasen, dann eine herumstreunende Katze. Und alle leben mit in der Wohnung! Diese wirkt durch die zahlreichen Tiere völlig verharmlost. Das will sich der Vermieter nicht länger mit ansehen und erwägt nun fatale Konsequenzen, wenn sich an der Situation nichts ändert.

Veterinäramt holt die Tiere

Die Wohnung gleicht einem Kleintierzoo mit sechs Katzen, zwei Nymphensittichen, zwei Hunden und 15 Hasen. Mit der Situation ist Jana mittlerweile völlig überfordert. Denn schließlich müssen die zahlreichen Tiere nicht nur versorgt werden, sondern geht auch ziemlich ins Geld. Nun hat sich sogar das Veterinäramt eingeschaltet, um die Tiere aus der Wohnung zu holen. Offenbar hat eine Nachbarin die Behörde auf die katastrophalen Zustände aufmerksam gemacht.

Jana droht die Kündigung

Aufgrund der zu vielen Tiere hat Jana von der Wohnungsbaugesellschaft bereits zwei Abmahnungen erhalten. „Wir haben ja auch schon 2 Abmahnungen wegen der Tiere, weil der Bright die halt im Keller gehabt hat“, gesteht die alleinerziehende Mutter. Und ihr droht sogar der Rausschmiss. Eine Kündigung will Jana unbedingt vermeiden – denn schließlich wäre ein Umzug ein finanzielles Fiasko. Zudem würde die „Hartz und herzlich“-Protagonistin auch keine Wohnung mehr bei der Wohnungsbaugesellschaft bekommen.

Verwahrloste Wohnung voller Tierkot – eine Aufräumaktion soll helfen

Deshalb organisiert Jana eine Aufräumaktion – Elvis und Katrin wollen ihr dabei helfen. Ihm verschlägt es beim Anblick jedoch die Sprache: „Im Tierheim sieht es nicht so aus.“ Auch Katrin ist entschlossen, ihrer alten Freundin zu helfen. Was sie allerdings nicht weiß, ist, in welch schlimmen Zustand sich die Wohnung von Jana wirklich befindet. Denn schließlich ist der Boden voller Tierkot und -urin. Ob die Aufräumaktion etwas bewirkt, dass Jana in der Wohnung bleiben kann? Das zeigt RTLZWEI in den kommenden Folgen von „Hartz und herzlich“.

