WHO schlägt Alarm: Kommt eine vierte Corona-Welle?

Die Pandemie ist in den meisten Ländern in Europa weitgehend wieder im Griff. Und auch in Deutschland sind die Infektionszahlen auf einem sehr niedrigen Niveau. Doch nun warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einer neuen Pandemie-Welle.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Deutschland bei unter 10 – das ist der niedrigste Wert seit Monaten. Dennoch bleibt das Virus hartnäckig: Trotz hoher Impfquoten sind die Infektionszahlen zuletzt wieder leicht angestiegen. Und das hat laut der Organisation auch eine Ursache.

Infektionszahlen sind wieder leicht angestiegen

In vielen Ländern wurde zuletzt viel gelockert – und auch in Deutschland hat beispielsweise die Gastronomie oder auch Shoppingcenter wieder auf. Der Tourismus kommt ebenfalls wieder in Fahrt – besonders letzterer Punkt könnte die Infektionszahlen ansteigen lassen. „Reisen, Zusammenkünften und Lockerungen der sozialen Beschränkungen“, seien laut WHO-Regionaldirektor Hans Kluge einige Ursachen, dass die Corona-Zahlen wieder leicht ansteigen.

Delta-Variante bereitet Probleme

In Deutschland sind die Zahlen deutlich zurückgegangen und die 7-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 5,1. Probleme haben hingegen andere Länder wie Großbritannien oder Portugal – besonders die Delta-Variante bereitet Politikern und Experten große Sorgen. Diese sei deutlich ansteckender und verbreitet sich daher auch sehr schnell. Laut der EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC könnte die Delta-Variante bis Ende August rund 90 Prozent aller Infektionen ausmachen.

Kritik an vollen Stadien bei Fußball-EM

Und auch die vollen Stadien bei der Fußball-Europameisterschaft stehen in Kritik. „Wir müssen viel weiter schauen als nur auf die Stadien", sagte die Notfall-Beauftragte der WHO Europa, Catherine Smallwood. Dazu zählen etwa auch die Busse bei der Anreise – bei großen Massenzusammenkünften, was bei der Fußball-EM nun mal der Fall ist, sei das Infektionsrisiko besonders groß. Bei den Schotten gab es bei ihrer Rückkehr aus London bereits hunderte Corona-Fälle. Und auch bei anderen Großveranstaltungen benötige man bessere Schutzmaßnahmen.