Vorwürfe gegen „Bauer sucht Frau“-Paar: Vermarkten Friedrich und Laura ihre Liebe für Klicks?

Friedrich und Laura schweben nach dem Finale von „Bauer sucht Frau“ auf Wolke sieben. Denn die beiden haben sich ineinander verliebt und verbringen seitdem viel Zeit miteinander. Doch nun gibt es erneut schwere Vorwürfe von den Fans.

Auf der Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ konnten sich Friedrich und Laura näher kennenlernen. Zwischen dem Spargelbauer und der Lehrerin hat es schnell gefunkt. Und für die beiden stand fest: Sie wollen ihrer Liebe nach den Dreharbeiten eine Chance geben.

Gefunkt hat es bei „Bauer sucht Frau“ beim Bau eines Insektenhauses. Ab dem Moment konnten die beiden nicht mehr die Finger voneinander lassen. Beim Wiedersehen stellten Friedrich und Laura klar, dass sie es miteinander versuchen wollen. Auch Weihnachten verbrachten die Turteltauben zusammen und traten ihren ersten gemeinsamen Urlaub an.

„Show-Liebe“ für Klicks? Heftige Kritik gegen Friedrich und Laura

Bei den beiden gab es ein Happy End – doch daran glauben nicht alle Zuschauer. Jetzt gibt es erneut schwere Vorwürfe gegen das Paar. Denn einige User werfen den beiden vor, ihre Liebe für Klicks zu vermarkten. Seit der Ausstrahlung bei „Bauer sucht Frau“ sei die Reichweite in den sozialen Netzwerken regelrecht explodiert. Die Nutzer kritisieren vor allem, dass sie als Influencer unterwegs sind und werfen dem Paar in den Kommentaren eine „Show-Liebe“ und „Zweckverbindung“ vor.

„Die suchen Reichweite, und zusammen werden sie nun gepusht von RTL“

„Sprungbrett für Reality TV. Beide Influencer, er 140.000 Follower, sie auch 70.000, redet bitte nicht von ‚Bauer sucht Frau‘, die suchen Reichweite, und zusammen werden sie nun gepusht von RTL. Reine Zweckverbindung“, schreibt ein User. „Beim Abschiedsfest hat man einfach gemerkt, dass er nur nach Aufmerksamkeit geilt. Laura ist so eine sympathische und authentische Person. Das passt einfach null“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Ende November lag Friedrich bei Instagram bei rund 65.000 Followern. Sein Profil hat mittlerweile mehr als 150.000 Follower – die Reichweite ist damit fast um das Dreifache gestiegen. Die Kritik prallt jedoch bei Friedrich und Laura ab – sie genießen ihre Zweisamkeit und nehmen das mit Humor. Einige Kommentare haben die beiden sogar sarkastisch kommentiert.