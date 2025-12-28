Connect with us

    Nach „Bauer sucht Frau“-Finale: So lief der erste Urlaub für Friedrich und Laura

    gepostet am

    Friedrich und Laura aus "Bauer sucht Frau"
    Instagram / laurawagner955

    Nach „Bauer sucht Frau“ schweben Bauer Friedrich (29) und seine Laura (26) weiterhin auf Wolke sieben. Nun verbrachten die beiden Turteltauben ihren ersten Urlaub und geben einige Einblicke in den sozialen Netzwerken.

    Laura Wagner und Friedrich Dieckmann genießen nach dem Finale von „Bauer sucht Frau“ die Zeit in vollen Zügen. Der Spargelbauer und die Lehrerin haben ihren ersten gemeinsamen Urlaub verbracht und teilen nun erste Eindrücke bei Instagram.

    Die beiden hat es auf die Ostseeinsel Rügen im Oktober verschlagen. Zwar lief das Finale im Dezember, jedoch mussten die beiden ihre Liebe geheim halten – die Dreharbeiten fanden vor einigen Monaten statt. „Direkt nach dem Wiedersehen im Oktober sind Friedrich und ich gemeinsam (undercover) in den Urlaub gefahren“, schrieb Laura.

    Friedrich und Laura bei "Bauer sucht Frau" 2025
    "Bauer sucht Frau" 2025: Kritik für Friedrich und Laura nach Liebes-Beichte - "So einen…

    „Wir haben erst auf der Fahrt spontan entschieden, wo es hingeht. Es war so schön“, schrieben die beiden zu ihrer ersten Reise und teilten zahlreiche Schnappschüsse. Laura und Friedrich machten viele Spaziergänge, posteten Selfies, Bilder von der Ostseeküste und kulinarische Highlights wie frische Fischbrötchen durften auch nicht fehlen.

    Bei Laura steht noch eine wichtige Entscheidung an

    Friedrich und Laura gehen seit dem Finale von „Bauer sucht Frau“ als Paar durchs Leben – mit dem Zusammenziehen wollen sich die beiden jedoch noch Zeit lassen. Denn bei Laura stehen noch wichtige berufliche Entscheidungen an. „Ich mache gerade mein Referendariat in Hessen“, erklärte sie in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

    Laura fügt weiter hinzu: „Gegen Ende 2026 muss ich wissen, in welchem Bundesland ich mich als Lehrerin verbeamten möchte. So habe ich also noch Zeit, um mich zu entscheiden, ob ich zu Friedrich nach Nordrhein-Westfalen ziehe.“ Zwar können sie sich vorstellen, zusammenzuziehen – jedoch wollen sie sich damit noch Zeit lassen und nichts überstürzen.

