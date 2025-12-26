Laura gibt Einblicke ins Weihnachtsfest mit „Bauer sucht Frau“-Kandidat Friedrich

In der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ sorgte vor allem ein Paar für Gesprächsstoff – und zwar Friedrich und Laura! Nun gibt die Hofdame einige Einblicke in das Weihnachtsfest.

Für Friedrich aus Lippetal und Laura endete die diesjährige Staffel von „Bauer sucht Frau“ mit einem Happy End. „Wir haben für uns entschieden, dass wir es zusammen versuchen. Ich glaube, das ist für uns der richtige Weg. Da ist ganz, ganz viel Potenzial für die Zukunft“, erklärte der Spargelbauer beim Wiedersehen von „Bauer sucht Frau“. Lehrerin Laura sieht das so ähnlich: „Ich habe einfach das Gefühl, ich kenne ihn schon Ewigkeiten.“

So lief das erste Weihnachtsfest für Friedrich und Laura

Bei „Bauer sucht Frau“ hat es zwischen den beiden gefunkt und wollen den Weg nach den Dreharbeiten gemeinsam gehen. Friedrich und Laura haben nun auch das erste Weihnachtsfest miteinander verbracht. So verbrachte Laura den Heiligabend auf dem Anwesen der Familie von Friedrich – schon während der Hofwoche war Laura in dem Weihnachtszimmer. „Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass ich hier vielleicht auch mal an Weihnachten sitze“, erklärte sie damals in der Sendung.

„Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen richtig schönen Heiligabend“, schrieb Laura in ihrer Instagram-Story. Sie sprach von einem „total schönen“ Abend bei Friedrich. Ein Bild lieferte weitere Details: Namensschilder an den Plätzen, viel Dekoration und eine festlich geschmückte Tafel.

Es war der erste Heiligabend, den Laura nicht bei ihrer Familie verbrachte. Den ersten Weihnachtsfeiertag verbrachten die beiden bei der Familie von Laura in Hessen. Für Friedrich und Laura hätte das erste gemeinsame Weihnachtsfest kaum besser laufen können.

Friedrich und Laura mussten ihre Beziehung viele Wochen geheim halten. Denn die Dreharbeiten zu „Bauer sucht Frau“ fanden im Sommer statt. Zwischen der Hofwoche und dem Wiedersehen lagen rund knapp drei Monate. Insgesamt 13 Kandidaten waren auf der Suche nach der großen Liebe, sieben Landwirte haben ihr Glück gefunden.