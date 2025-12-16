Hofwoche vorbei: Diese Duos aus „Bauer sucht Frau“ sind ein Paar

Bei einigen Kandidaten aus der diesjährigen Staffel „Bauer sucht Frau“ hat es gefunkt. Einige Duos haben sich nach den Dreharbeiten weiterhin getroffen und verraten in der Wiedersehensshow, wie es weiterging.

Die Dreharbeiten von „Bauer sucht Frau“ liegen einige Monate zurück. In der Zeit kann einiges passieren – die Wiedersehensshow brachte neue Details ans Licht. Dort wird enthüllt, welche Duos weiterhin Kontakt haben oder sogar ein Paar sind.

Bastian und Kerrin führen eine Fernbeziehung

Ackerbauer Bastian (25) und Kerrin (28) dagegen haben trotz 600 Kilometern Entfernung eine Fernbeziehung gewagt. Beim großen Wiedersehen erzählen sie Inka Bause, wie es nach der Hofwoche weiterging. „Wir haben uns alle zwei Wochen gesehen“, so Kerrin. Doch nun soll es ernster werden: Ein Umzug von Kerrin auf Bastians Hof ist das Ziel. „Wir versuchen uns jetzt so gut und so schnell wie möglich kennenzulernen und dann hopp oder top!“, sagt Bastian.

Walter und Katharina führen ihre Sommerromanze weiter

Auch Katharina und Hühnerwirt Walter haben ihre Sommerromanze weitergeführt. Nach der Hofwoche besuchte er die Rentnerin sofort in der Stadt und es folgten mehrere Besuche. Walter denkt bereits laut über den nächsten Schritt nach. „Ich habe so einen kleinen Plan im Kopp“, erklärt der 74-Jährige beim großen Wiedersehen Inka Bause. „Wir müssen sehen, ob wir noch eine Hochzeit machen möchten. Das sind so meine Gedanken!“ Die nichtsahnende Katharina lacht: „Ich lasse mich überraschen!“

Daniel und Jennifer kommen sich näher

Nebenerwerbslandwirt Daniel und Jennifer kommen sich in einem tiefen Gespräch näher. „Das hat mir gezeigt, was für ein toller Mensch sie ist, wie empathisch und mitfühlend sie ist. Das hat mir schon ein sehr gutes Gefühl gegeben.“ Nach der Hofwoche wollen sie weiter herausfinden, was zwischen ihnen möglich ist. Doch mit einem ersten Kuss lässt Daniel sich Zeit: „Das ist so intim und so intensiv, dass man sich diesen Moment aufspart, wenn man sich sicher ist.“

Michi und Valentina schmieden Zukunftspläne

Bei Land- und Forstwirt Michi (22) und Valentina (23) sieht es da ganz anders aus. Zwischen vielen Küssen schmieden sie Zukunftspläne. „Ich habe die Zeit genossen und fühle mich sehr, sehr sicher bei dir. Du gibst mir ein Gefühl, dass mir noch kein Mann geben konnte“, sagt Valentina. Michi ist sich sicher: „Deshalb würde ich sagen, du bleibst noch ein paar Jahre an meiner Seite!“

Frank und Simone sind verknallt

Frank und Gnadenhofbesitzerin Simone (55) sind verknallt und wollen sich wiedersehen. „Ich komme auf jeden Fall“, verspricht Frank. „Ich werde ihn vermissen“, so Simone mit Tränen in den Augen. „Hab schon Herzweh gehabt, als er gefahren ist.“

Pauline überrascht Christopher mit einer Liebeserklärung

Auch bei Pauline und Christopher knistert es. Am letzten Abend überrascht sie ihn mit einer Liebeserklärung. „Von den Augenblick an, als ich dich in der Scheune sah und unsere Blicke sich getroffen haben, wusste ich, da ist etwas Magisches zwischen uns!“ Die beiden wollen sich unbedingt wiedersehen. Christopher: „Ich habe ein gutes Gefühl bei uns beiden und könnte mir schon vorstellen, dass Pauline die Frau an meiner Seite wird!“