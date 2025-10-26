Connect with us

    KUKKSI Mallorca

    Viel Liebe zum Saison-Finale auf Mallorca: Heiratsantrag bei Auftritt von Lucas Cordalis

    Lucas Cordalis im Megapark Mallorca
    KUKKSI Mallorca

    Zum Saison-Finale im Megapark auf Mallorca kam es beim Auftritt von Lucas Cordalis zu einer Liebes-Überraschung – und zwar einem Heiratsantrag. KUKKSI Mallorca war bei seiner Show dabei. 

    Vom 23. bis zum 26. Oktober feiert der Megapark auf Mallorca mit dem Closing die letzte große Party-Sause des Jahres. Alle Künstlerinnen und Künstler des Party-Komplexes wie Mia Julia, Isi Glück, Lorenz Büffel oder Mickie Krause stehen nochmal auf der Bühne und heizen dem Publikum mit ihren Songs richtig ein. Am letzten Closing-Tag hatte auch Lucas Cordalis gegen 12.15 Uhr seine Show und sorgte für eine grandiose Stimmung im Megapark.

    Im hinteren Teil des Megaparks waren während der Show von Lucas Cordalis plötzlich laute Jubel-Rufe zu hören. Der Grund? Ein Urlauber hat seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat ‚Ja‘ gesagt! Dieser Urlaub hätte für das Paar wohl kaum schöner enden können. Auch Lucas Cordalis war völlig geflasht.

    Heino
    So lief der erste Auftritt von Heino im Bierkönig auf Mallorca - kurz vor dem Ende herrscht…

    Heiratsantrag während Show von Lucas Cordalis: „Ich finde es absolut großartig“

    „Die Menschen sind hier immer das Highlight. Aber dass während meiner Show jemand einen Heiratsantrag macht und die Frau auch noch ‚Ja‘ gesagt hat, berührt mich natürlich total. Ich finde es absolut großartig“, sagt Lucas Cordalis im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca. Ein Heiratsantrag am letzten Closing-Tag – was für ein schöner und vor allem romantischer Abschluss dieser Jubiläums-Saison im Megapark.

    „Es war eine Highlight-Saison. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Leute waren großartig und auch das Team war wieder top. Das macht es mir als Künstler sehr einfach und schön“, so der Mann von Daniela Katzenberger. „Das Highlight ist natürlich immer das Publikum. Die machen einen einfach fertig und haben eine unglaubliche Energie. Deshalb ist mir das Publikum am wichtigsten“, erzählt Lucas Cordalis.

