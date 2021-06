Trotz Hundebiss im Gesicht: Ewan McGregors Tochter auf Red Carpet!

Stell dir vor, du musst in wenigen Stunden auf dem Red Carpet auftreten und plötzlich landest du wegen eines Hundebisses im Gesicht im Krankenhaus. Dennoch gehst du mit Wunden im Gesicht zu dem Event. Die Vorstellung ist irgendwie schon echt krass, aber genau so hat es die Tochter von Ewan McGregor gemacht.

Wer kennt das vielleicht nicht aus eigener Erfahrung? Gerade in den wichtigen Momenten passieren die komischsten Sachen. So erging es auch Clara McGregor. Sie wurde nämlich von einem Hund ins Gesicht gebissen und in die Notaufnahme eingeliefert – kurz bevor sie auf dem roten Teppich erscheinen sollte.

Clara McGregor wegen Hundebiss im Krankenhaus

Für viele wäre wohl nach diesem üblen Zwischenfall der Tag gelaufen. Doch nicht mit der 25-Jährigen Clara McGregor. Nachdem sie von einem Hund attackiert wurde, wäre man normalerweise erst einmal traumatisiert und geschockt. Die 25-Jährige landete im Krankenhaus. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen und meldete sich bei ihren Fans zu Wort. ,,Wenn man 30 Minuten vor dem Auftritt auf dem roten Teppich in der Notaufnahme landet…“, schrieb sie unter einem Krankenhausfoto auf dem sozialen Netzwerk. Doch ihr Humor ging dabei nicht verloren. ,,Make-up mit der freundlichen Genehmigung von Hundezähnen“, scherzte sie in einer Instagram-Story.

So lief die Filmpremiere

Trotz den sichtbaren Verletzungen im Gesicht blieb sie cool und locker. Vor dem Event zog sie sich noch passend um und trat selbstbewusst auf dem Event auf. Dafür erntete sie nicht nur von ihren Fans mächtig Respekt, sondern auch von ihren Kolleginnen und Kollegen. ,,Du bist so knallhart“, schrieb ihr beispielsweise Kaia Gerber auf Instagram. Bei dem Event ging es um die Premiere des Film ,,The Birthday Cake“, bei dem sie an der Produktion beteiligt war und ihr Dad sogar die Hauptrolle spielte. Natürlich wollte sie das unter keinen Umständen verpassen. Schon gelesen? Justin Bieber: So sah er zu Beginn seiner Karriere aus!