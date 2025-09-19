Toilette verstopft? Genialer Trick mit Frischhaltefolie hilft sofort

Bei einer verstopften Toilette ist ein Pömpel praktisch. Nicht jeder will jedoch mit einem Gummistopfer oder einer Klobürste darin herumstochern. Mit einem Trick bekommt man die Toilette jedoch sofort frei.

Es gibt kaum etwas Unangenehmeres, als eine verstopfte Toilette! Verwendet man zu viel Toilettenpapier oder wirft die falschen Produkte wie Feuchttücher ins Klo, kann das eine Verstopfung verursachen. Um die Toilette wieder freizubekommen, benötigt man keinen Gummistopfer, umweltschädliche Chemie oder sogar einen teuren Klempner – mit einem ungewöhnlichen Trick bekommt man das Klo schnell wieder frei.

Die Saugglocke funktioniert nach dem Über- und Unterdruck-Prinzip. Einen ähnlichen Effekt erzielt auch ein „Hausmittel“, welches man immer zu Hause hat – dafür muss man nur in Küche gehen. Die Rede ist Frischhaltefolie. Denn damit lässt sich im Nu eine Verstopfung lösen – auch, wenn es im ersten Moment nicht danach aussieht.

So funktioniert der Frischhaltefolie-Trick in der Toilette

Aber wie funktioniert der Hack? Die Toilettenschüssel muss komplett mit Frischhaltefolie bedeckt sein. Daraufhin betätigt man die Spülung – die Folie wölbt sich. Anschließend drückt man mit der flachen Hand auf die Frischhaltefolie – das baut Druck auf und löst schließlich die Verstopfung. Das Wasser kann dann wieder ganz normal abfließen. Bei starken Verstopfungen stößt die Folie aber vermutlich schnell an ihre Grenzen. Der Hack eignet sich für eher leichte Verstopfungen.

Nach der Verstopfung die Toilette richtig reinigen

Nachdem sich die Verstopfung gelöst hat, sollte die Toilette gründlich gereinigt werden – und das klappt am besten mit Waschpulver. Denn dieses besteht zum größten Teil aus Tensiden und säubert nicht nur die Wäsche, sondern entfernt auch Ablagerungen und Schmutz. Zudem ist im Waschmittel auch Wasserenthärter enthalten – das sagt vor allem Kalk und Urinstein den Kampf an. Dafür streut man rund einen halben Becher Waschpulver in die Toilette und lässt es rund 15 Minuten einwirken. Danach schrubbt man die Toilette mit einer Bürste – und schon ist das Klo wieder sauber.

Auch dieses Hausmittel kann bei einer verstopften Toilette helfen

Neben der Frischhaltefolie und der Saugglocke gibt es ein weiteres Hausmittel, welches eine Verstopfung in der Toilette lösen kann. Essig und Backpulver zusammen können helfen, da die beiden Hausmittel miteinander reagieren. Der Grund? Dabei entsteht viel Kohlensäure, die besonders effektiv wirken kann. Dafür kommen zwei Päckchen Backpulver und eine halbe Flasche Essigessenz in die Toilette und lässt es rund 15 Minuten einwirken. Danach kommt heißes Wasser in die Toilette und betätigt die Spülung.

Wie heißt es richtig: Pümpel, Pömpel oder Gummistopfer?

Der Gegenstand hat mehrere Bezeichnungen und wird je nach Region unterschiedlich genannt. Aber die Aufgabe ist gleich: Die Gummiglocke wird aufgedrückt und anschließend wird gepumpt – sie kann Verstopfungen nicht nur in der Toilette lösen, sondern auch in der Badewanne oder im Waschbecken. Am gängigsten sind die Bezeichnungen „Pümpel“ oder „Pömpel“. „Saugglocke“ ist der fachlich richtige Begriff. Aber der Gegenstand hat noch weitere Bezeichnungen: „Gummistampfer“, „Gummistopfer“, „Abflussstampfer oder „Gummisauger“.