Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Leben

    Toilette verstopft? Genialer Trick mit Frischhaltefolie hilft sofort

    gepostet am

    Toilette verstopft
    iStock / Andrey Zhuravlev

    Bei einer verstopften Toilette ist ein Pömpel praktisch. Nicht jeder will jedoch mit einem Gummistopfer oder einer Klobürste darin herumstochern. Mit einem Trick bekommt man die Toilette jedoch sofort frei.

    Es gibt kaum etwas Unangenehmeres, als eine verstopfte Toilette! Verwendet man zu viel Toilettenpapier oder wirft die falschen Produkte wie Feuchttücher ins Klo, kann das eine Verstopfung verursachen. Um die Toilette wieder freizubekommen, benötigt man keinen Gummistopfer, umweltschädliche Chemie oder sogar einen teuren Klempner – mit einem ungewöhnlichen Trick bekommt man das Klo schnell wieder frei.

    Die Saugglocke funktioniert nach dem Über- und Unterdruck-Prinzip. Einen ähnlichen Effekt erzielt auch ein „Hausmittel“, welches man immer zu Hause hat – dafür muss man nur in Küche gehen. Die Rede ist Frischhaltefolie. Denn damit lässt sich im Nu eine Verstopfung lösen – auch, wenn es im ersten Moment nicht danach aussieht.

    Dusche
    Genialer Trick: Darum sollte man mit Salz duschen

    So funktioniert der Frischhaltefolie-Trick in der Toilette

    Aber wie funktioniert der Hack? Die Toilettenschüssel muss komplett mit Frischhaltefolie bedeckt sein. Daraufhin betätigt man die Spülung – die Folie wölbt sich. Anschließend drückt man mit der flachen Hand auf die Frischhaltefolie – das baut Druck auf und löst schließlich die Verstopfung. Das Wasser kann dann wieder ganz normal abfließen. Bei starken Verstopfungen stößt die Folie aber vermutlich schnell an ihre Grenzen. Der Hack eignet sich für eher leichte Verstopfungen.

    Nach der Verstopfung die Toilette richtig reinigen

    Nachdem sich die Verstopfung gelöst hat, sollte die Toilette gründlich gereinigt werden – und das klappt am besten mit Waschpulver. Denn dieses besteht zum größten Teil aus Tensiden und säubert nicht nur die Wäsche, sondern entfernt auch Ablagerungen und Schmutz. Zudem ist im Waschmittel auch Wasserenthärter enthalten – das sagt vor allem Kalk und Urinstein den Kampf an. Dafür streut man rund einen halben Becher Waschpulver in die Toilette und lässt es rund 15 Minuten einwirken. Danach schrubbt man die Toilette mit einer Bürste – und schon ist das Klo wieder sauber.

    Auch dieses Hausmittel kann bei einer verstopften Toilette helfen

    Neben der Frischhaltefolie und der Saugglocke gibt es ein weiteres Hausmittel, welches eine Verstopfung in der Toilette lösen kann. Essig und Backpulver zusammen können helfen, da die beiden Hausmittel miteinander reagieren. Der Grund? Dabei entsteht viel Kohlensäure, die besonders effektiv wirken kann. Dafür kommen zwei Päckchen Backpulver und eine halbe Flasche Essigessenz in die Toilette und lässt es rund 15 Minuten einwirken. Danach kommt heißes Wasser in die Toilette und betätigt die Spülung.

    Wie heißt es richtig: Pümpel, Pömpel oder Gummistopfer?

    Der Gegenstand hat mehrere Bezeichnungen und wird je nach Region unterschiedlich genannt. Aber die Aufgabe ist gleich: Die Gummiglocke wird aufgedrückt und anschließend wird gepumpt – sie kann Verstopfungen nicht nur in der Toilette lösen, sondern auch in der Badewanne oder im Waschbecken. Am gängigsten sind die Bezeichnungen „Pümpel“ oder „Pömpel“. „Saugglocke“ ist der fachlich richtige Begriff. Aber der Gegenstand hat noch weitere Bezeichnungen: „Gummistampfer“, „Gummistopfer“, „Abflussstampfer oder „Gummisauger“.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023