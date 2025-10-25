TikTok-Star Emman Atienza im Alter von 19 Jahren verstorben

Der philippinische Social-Media-Star Emmanuelle „Emman“ Atienza ist tot aufgefunden worden. Die traurige Nachricht verkündete ihre Familie bei Instagram.

Emman Atienza hatte in den sozialen Netzwerken eine riesige Fangemeinde mit 875.000 Followern auf TikTok und weitere 225.000 auf Instagram. Dort zeigte sie vor allem ihren Lebensstil, aber setzte sich auch mit psychischen Problemen auseinander. Nun wurde sie tot aufgefunden – die Influencerin wurde nur 19 Jahre alt.

„Sie hat so viel Freude, Lachen und Liebe in unser Leben und in das Leben aller gebracht“

„Emman hatte die Gabe, Menschen das Gefühl zu geben, gesehen und gehört zu werden, und sie scheute sich nicht, über ihre eigenen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen zu sprechen“, teilte ihre Familie in einem emotionalen Post. „Sie hat so viel Freude, Lachen und Liebe in unser Leben und in das Leben aller gebracht, die sie kannten“, heißt es weiter.

„Um Emmans Andenken zu ehren, hoffen wir, dass Sie die Eigenschaften, nach denen sie gelebt hat, weitertragen: Mitgefühl, Mut und ein bisschen mehr Freundlichkeit in Ihrem Alltag“, wird der Beitrag von ihrer Mutter sowie ihren Schwestern abgeschlossen. Laut einem Bericht des Los Angeles County Medical Examiner habe sie Suizid begangen, wie People berichtet.

In den sozialen Netzwerken hatte Emman Atienza über eine therapieresistente psychische Erkrankung gesprochen, mit welcher sie seit dem 12. Lebensjahr zu kämpfen hatte. Die Follower haben ihre Offenheit sehr geschätzt. In einem Instagram-Post im Januar schrieb die Influencerin, sie sei entschlossen, „Veränderungen“ in ihrem Leben vorzunehmen.

Sie zog damals von den Philippinen nach Los Angeles. Auf TikTok äußerte sie auch ihre politischen Ansichten und wehrte sich regelmäßig gegen konservative Werte in ihrem Heimatland. Dafür wurde Emman Atienza öfters kritisiert.

Über den Tod zeigen sich viele User fassungslos. Die philippinische Schauspielerin Andrea Brillantes schrieb beispielsweise in den Kommentaren: „Emman war so ein Sonnenschein. Mein tiefstes Beileid an ihre Familie. Ich sende meine Gebete.“

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.