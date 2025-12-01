Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Thomas Gottschalk: Krebs gilt als besonders aggressiv – Arzt ordnet Diagnose ein

    gepostet am

    Thomas Gottschalk in der DSDS-Jury
    TVNOW / Stefan Gregorowius

    Zuletzt gab es wilde Spekulationen um die Auftritte von Thomas Gottschalk. Nun ist klar: Der 75-Jährige hat Krebs! Ein Arzt ordnet nun die Diagnose ein und gibt eine düstere Prognose ab. 

    Thomas Gottschalk leidet an einer besonders aggressiven Krebsform. „Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen“, verkündet seine Ehefrau Karina in der „Bild“-Zeitung.

    Thomas Gottschalk hatte schon zwei Operationen hinter sich

    Die TV-Ikone leidet an einem Epitheloiden Angiosarkom – ein Krebs mit wenig Heilungschancen. Der Showmaster hatte schon bei zwei Operationen hinter sich. Ein Arzt hat sich jetzt zu Wort gemeldet und ordnet die Diagnose ein. „Ein Epitheloiden Angiosarkom gehört zu den Weichteilsarkomen. Das ist ein bösartiger Tumor“, sagt Medizinjournalist Dr. Christoph Specht in einem Interview mit RTL. „Hier jetzt speziell ausgehend von den Zellen der Innenauskleidungen von Blutgefäßen“, erläutert der Mediziner weiter.

    Thomas Gottschalk und Karina
    Karina ist an der Krebs-Diagnose von Thomas Gottschalk fast zerbrochen

    „Es ist auch ein sehr, sehr aggressiver Krebs mit schlechten Heilungsaussichten“

    Demnach könne der Krebs überall im Körper entstehen. „Es ist nicht nur ein sehr, sehr seltener Krebs, es ist auch ein sehr, sehr aggressiver Krebs mit schlechten Heilungsaussichten“, so Dr. Specht. Der 75-Jährige nehme starke Medikamente – das erklärt auch seine verwirrenden Auftritte, denn diese können starke Nebenwirkungen haben. „Aber wenn schon Metastasen da sind, ist das natürlich schwierig. In diesem Fall wurde ja offensichtlich noch mal nachoperiert“, sagt der Mediziner zu RTL. Denn oft gelinge nicht bei der ersten Operation, alle Krebszellen zu entfernen. Bei Thomas Gottschalk mussten Teile des Harnleiters und Teile der Blase entfernt werden.

    Und wie geht es nun weiter? „Diese seltene Krebsart lässt sich zwar auch bestrahlen, auch mit Chemotherapie noch behandeln, aber trotz dieser ganzen Möglichkeiten, also Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie, sind die Heilungsaussichten quasi nicht gegeben. Allenfalls eben eine Verlängerung“, meint Dr. Specht.

    Trotz Krebs-Diagnose tritt Thomas Gottschalk in RTL-Show auf

    Trotz der Krebs-Diagnose wird Thomas Gottschalk am Samstag bei RTL auftreten. „Die Show ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ wird wie geplant am kommenden Samstag, den 6. Dezember, stattfinden. Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen bewegenden Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern. Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite“, sagte ein Sendersprecher gegenüber KUKKSI.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023