Thomas Gottschalk: Krebs gilt als besonders aggressiv – Arzt ordnet Diagnose ein

Zuletzt gab es wilde Spekulationen um die Auftritte von Thomas Gottschalk. Nun ist klar: Der 75-Jährige hat Krebs! Ein Arzt ordnet nun die Diagnose ein und gibt eine düstere Prognose ab.

Thomas Gottschalk leidet an einer besonders aggressiven Krebsform. „Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen“, verkündet seine Ehefrau Karina in der „Bild“-Zeitung.

Thomas Gottschalk hatte schon zwei Operationen hinter sich

Die TV-Ikone leidet an einem Epitheloiden Angiosarkom – ein Krebs mit wenig Heilungschancen. Der Showmaster hatte schon bei zwei Operationen hinter sich. Ein Arzt hat sich jetzt zu Wort gemeldet und ordnet die Diagnose ein. „Ein Epitheloiden Angiosarkom gehört zu den Weichteilsarkomen. Das ist ein bösartiger Tumor“, sagt Medizinjournalist Dr. Christoph Specht in einem Interview mit RTL. „Hier jetzt speziell ausgehend von den Zellen der Innenauskleidungen von Blutgefäßen“, erläutert der Mediziner weiter.

„Es ist auch ein sehr, sehr aggressiver Krebs mit schlechten Heilungsaussichten“

Demnach könne der Krebs überall im Körper entstehen. „Es ist nicht nur ein sehr, sehr seltener Krebs, es ist auch ein sehr, sehr aggressiver Krebs mit schlechten Heilungsaussichten“, so Dr. Specht. Der 75-Jährige nehme starke Medikamente – das erklärt auch seine verwirrenden Auftritte, denn diese können starke Nebenwirkungen haben. „Aber wenn schon Metastasen da sind, ist das natürlich schwierig. In diesem Fall wurde ja offensichtlich noch mal nachoperiert“, sagt der Mediziner zu RTL. Denn oft gelinge nicht bei der ersten Operation, alle Krebszellen zu entfernen. Bei Thomas Gottschalk mussten Teile des Harnleiters und Teile der Blase entfernt werden.

Und wie geht es nun weiter? „Diese seltene Krebsart lässt sich zwar auch bestrahlen, auch mit Chemotherapie noch behandeln, aber trotz dieser ganzen Möglichkeiten, also Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie, sind die Heilungsaussichten quasi nicht gegeben. Allenfalls eben eine Verlängerung“, meint Dr. Specht.

Trotz Krebs-Diagnose tritt Thomas Gottschalk in RTL-Show auf

Trotz der Krebs-Diagnose wird Thomas Gottschalk am Samstag bei RTL auftreten. „Die Show ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ wird wie geplant am kommenden Samstag, den 6. Dezember, stattfinden. Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen bewegenden Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern. Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite“, sagte ein Sendersprecher gegenüber KUKKSI.