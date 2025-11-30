Thomas Gottschalk leidet unter einem Epitheloiden Angiosarkom – was ist das eigentlich?

Ganz Deutschland ist in Sorge! Thomas Gottschalk wirkte zuletzt bei mehreren Auftritten unkonzentriert. Nun hat der 75-Jährige selbst eine Antwort darauf gegeben: Der Entertainer ist an Krebs erkrankt.

Thomas Gottschalk muss aufgrund seiner Krebs-Erkrankung starke Medikamente nehmen und diese haben Nebenwirkungen – deshalb sei er auf der Bühne unkonzentriert gewesen. „Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen“, berichtet seine Ehefrau Karina in der „Bild“-Zeitung.

Was ist ein epitheloides Angiosarkom?

Thomas Gottschalk leidet an einem Epitheloiden Angiosarkom. Es handelt sich dabei um einen seltenen und bösartigen Tumor – dieser geht von den Zellen der Blutgefäße aus. Die bösartigen Gefäßtumore können in unterschiedlichen Körperregionen auftreten, wie die Deutsche Sarkomstiftung auf ihrer Website schreibt.

Die Krebsart kommt extrem selten vor und betreffe vorwiegend Männer. Die Tumore entwickeln sich auf der Innenseite der Adern und Lymphbahnen – dort können sich Metastasen bilden und ausbreiten. Die Symptome eines Angiosarkoms sind anfangs oft unspezifisch – deshalb können diese falsch gedeutet werden.

Durch welche Symptome macht sich der Tumor bemerkbar?

Bei Angiosarkomen der Haut bilden sich meist rötliche Flecken, später Geschwüre und Knoten. Die Deutsche Gesellschaft für Dermatochirurgie erklärt, dass die Flecken zunächst in der Kopf-Hals-Region, am Unterarm und Unterschenkel sichtbar sind. Ebenso ist eine hartnäckige Wunde möglich, die mit der Zeit schlimmer wird. Blut im Urin ist ein typisches Zeichen. Später können Schmerzen hinzukommen.

Wie wird die Krebsform behandelt und wie sind die Heilungschancen?

Die Heilungschancen hängen stark vom Zeitpunkt der Entdeckung ab. Die Therapie umfasst mehrere Behandlungsformen. Demnach wird der Tumor radikal entfernt. Ziel ist es, den gesamten Krebs und etwas umgebendes gesundes Gewebe zu entfernen. Es folgt möglicherweise eine Strahlen- und gegebenenfalls Chemotherapie. Angiosarkome gelten als aggressive Tumore. Die 5‑Jahres‑Überlebensraten sind insgesamt niedrig und ist von verschiedenen Faktoren abhängig – dazu zählen unter anderem die Größe, Ausbreitung oder auch die Lokalisation des Krebses. Auch, ob oder wie die Therapie anschlägt, ist entscheidend.

Starke Opioide, dazu zählen beispielsweise Morphin oder Fentanyl, werden bei starken Schmerzen gegeben. Die Medikamente gehen teils mit heftigen Nebenwirkungen einher – das erklärt auch die verwirrenden Auftritte von Thomas Gottschalk beim BAMBI oder der Romy-Gala. „Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken“, beschreibt Thomas Gottschalk die Nebenwirkungen in der „Bild“. Die genaue Ursache für das epitheloide Angiosarkom ist unbekannt. Auch über Risikofaktoren gibt es bisher keine Details.