Thilo Mischke nach ARD-Eklat: Shitstorm trieb ihn fast in den Suizid!

TRIGGER-WARNUNG | In diesem Artikel geht es um Suizid. Wenn es dir nicht gut geht, lies bitte nicht weiter. Am Ende des Artikels findest du Beratungsstellen.

Über einige frühere Aussagen von Journalist Thilo Mischke wurde öffentlich heftig debattiert. Und kostete ihm einen Job in der ARD – und beinahe das Leben.

Thilo Mischke sollte der neue Moderator von „ttt – titel, thesen, temperamente“ werden. Doch kaum wurde diese Meldung öffentlich kommuniziert, erlebte er plötzlich den größten Skandal in seiner Karriere – und erlebte eine persönliche Krise mit fatalen Konsequenzen.

Die ARD wurde für die Verpflichtung des Moderators heftig kritisiert. Denn über einige frühere Aussagen des Journalisten wurde öffentlich debattiert. Es ging dabei um alte Passagen aus seinem Buch „In 80 Frauen um die Welt“. Einige Auszüge wurden als sexistisch interpretiert.

Der Journalist erlebte einen unfassbaren Shitstorm und über ihn prasselten haufenweise Hassnachrichten ein – zunächst stand der öffentlich-rechtliche Sender hinter ihm, aber zog dann die Reißleine. Der ARD-Job wurde rückgängig gemacht – die Moderation von „ttt“ sollte der Höhepunkt seiner Karriere werden. Doch genau das Gegenteil war danach der Fall – es war der Anfang eines tiefen Absturzes.

„Am 26. Dezember habe ich versucht, mich umzubringen“

Knapp ein Jahr später spricht Thilo Mischke über die Zeit nach dem ARD-Skandal und offenbart dabei schreckliche Details. Denn der Journalist wollte sich das Leben nehmen. „Am 26. Dezember habe ich versucht, mich umzubringen. Da gibst du keine Interviews mehr. Das ist vorbei. Ich wollte sterben, um dieser Situation zu entfliehen. Ich muss diese drastischen Worte wählen, damit man versteht“, sagt der Journalist im Podcast „Hotel Matze“.

„Keine Mutter kann ertragen, wenn ihr geliebtes Kind so leidet“

Auch sein Umfeld habe in dieser Zeit extrem gelitten. „Meine Mutter ist kaputt. Immer noch. Die ist nicht repariert. Keine Mutter kann ertragen, wenn ihr geliebtes Kind so leidet“, so der Journalist. Jedes Mal seien ihr die Tränen gekommen, wenn sie ihren Sohn gesehen habe: „Das ist das Schlimmste an dieser ganzen Debatte.“

Die mediale Vorverurteilung und der Druck der Öffentlichkeit haben tiefe Spuren bei Thilo Mischke hinterlassen. Er hatte Panikattacken, Schlafprobleme und war völlig erschöpft. Zudem hatte er ständige Angst vor Angriffen – was schließlich in einem Suizidversuch endete.

Thilo Mischke konnte nicht damit leben, dass von ihm ein falsches Bild in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Nach dem ARD-Skandal wurde er zu einem „homophoben, ableistischen, frauenfeindlichen, gewaltverherrlichendem Mann“. Er hatte kaum eine Möglichkeit, das Bild zu korrigieren – vor allem deshalb, da er dazu psychisch nicht in der Verfassung war.

Thilo Mischke fordert mehr Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Menschen. Damit meint er vor allem die Öffentlichkeit und die Medien. „Irgendwann wird sich jemand umbringen“, sagt er in dem Podcast. Mittlerweile hat sich Thilo Mischke wieder gefangen und arbeitet bei ProSieben – dort ist er mit mehreren Reportagen zu sehen. Der Privatsender hatte keine Vorurteile im Gegensatz zu der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.