Taliso Engel: SIE ist die Freundin des „Let’s Dance“-Stars

Taliso Engel gilt nach der Kennlernshow als einer der Favoriten von „Let’s Dance“. Doch wie lebt der Para-Schwimmer privat und wer ist eigentlich seine Freundin?

In der Kennlernshow von „Let’s Dance“ konnte Taliso Engel viele Sympathiepunkte sammeln und tanzte sich in die Herzen der Zuschauer. Der deutsche Paralympics-Schwimmer gewann im Finale der Paralympics im September 2024 in Paris die Gold-Medaille. Und auch sonst konnte er viele weitere Erfolge verbuchen.

Für Taliso Engel steht mit „Let’s Dance“ das nächste Abenteuer an. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei ‚Let’s Dance‘. Ich habe einerseits Respekt vor der anderen körperlichen Belastung als ich sie vom Schwimmen gewohnt bin, andererseits freue ich mich aber auch darauf, dabei aus meiner Comfort-Zone herauszugehen. Meine Erwartungen an ‚Let’s Dance‘ sind, eine neue Sportart kennenzulernen, danach hoffentlich besser tanzen zu können als jetzt und einfach eine unvergessliche Zeit zu haben“, sagte der 22-Jährige in einem Interview mit RTL.

Taliso Engel spricht über seine Sehbehinderung

Taliso Engel leidet an einer angeborenen Sehbehinderung. „Ich sehe auf meinem besseren Auge noch sechs bis acht Prozent und auf meinem schlechteren Auge drei bis vier Prozent. Man kann sich das so ungefähr vorstellen, dass ich nur noch so am äußersten Rand vom Auge zur Seite hin etwas sehe“, erklärte der „Let’s Dance“-Kandidat. „Was ich aber noch sehen kann, sind Farben. Da bin ich auch sehr froh drüber“, so der Para-Schwimmer weiter.

Taliso Engel lernte seine Freundin in der Schulzeit kennen

Aber wie ist es eigentlich um das Liebesleben von Taliso Engel bestellt? Der 22-Jährige ist vergeben, wie er im vergangenen Jahr gegenüber RTL verriet. Die junge Frau an seiner Seite ist Kim Mößner. Die beiden haben sich bereits in der gemeinsamen Schulzeit kennengelernt. Er betonte, wie sehr ihn seine Freundin unterstützt – so ist sie auch oft bei seinen Turnieren dabei. „Sie ist eine super Unterstützung an meiner Seite, versucht mir so gut es geht bei allen möglichen Sachen zu helfen“, sagte Taliso Engel damals.

Wer ist Kim Mößner?

Sie selbst ist ebenfalls sportbegeistert und trainiert für einen Triathlon, wie man bei Instagram sehen kann. Sport in der Natur scheint ihr besonders viel Spaß zu machen – vor allem surfen, schwimmen, Fahrrad und Ski fahren gehören zu ihren Leidenschaften. Das Paar besuchte beispielsweise auch gemeinsam die „Sportler des Jahres“-Gala im vergangenen Jahr. Und auch bei „Let’s Dance“ wird sich Kim Mößner möglicherweise mal blicken lassen.