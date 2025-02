Taliso Engel hat eine Sehbehinderung – was das für „Let’s Dance“ bedeutet

Erst im September 2024 gewann Taliso Engel seine zweite Goldmedaille im Para-Schwimmen. Mit seiner Teilnahme bei „Let’s Dance“ steht für den Sportler die nächste Herausforderung an. In einem Interview spricht der 22-Jährige offen über seine angeborene Sehbehinderung.

Taliso Engel gehört zu den 14 Kandidaten, welche bei „Let’s Dance“ das Tanzbein schwingen werden und um den Titel „Dancing Star 2025“ kämpfen. Der 22-Jährige leidet an einer angeborenen Sehbehinderung, über welche er jetzt auch offen spricht.

„Ich sehe auf meinem besseren Auge noch sechs bis acht Prozent“

„Ich sehe auf meinem besseren Auge noch sechs bis acht Prozent und auf meinem schlechteren Auge drei bis vier Prozent. Man kann sich das so ungefähr vorstellen, dass ich nur noch so am äußersten Rand vom Auge zur Seite hin etwas sehe“, sagt Taliso Engel im Interview mit RTL. Zudem fügt er hinzu: „Was ich aber noch sehen kann, sind Farben. Da bin ich auch sehr froh drüber.“

Mit seinen 22 Jahren hat Taliso Engel eine unglaubliche Karriere hinter sich – seine Sehbehinderung hält ihn nicht auf, das Abenteuer auf dem Tanzparkett zu wagen. Damit ihm die Orientierung leichter fällt, gab es für den 22-Jährigen eine Studiotour.

Darauf sollte die Tanzpartnerin von Taliso Engel achten

Dann hat er auch verraten, auf welche Details seine künftige Tanzpartnerin achten sollte: „Ich glaube, im Training muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man so Feinheiten gerade nochmal besonders mir erklärt, weil ich halt einfach Details nicht genau sehe.“ Und dann stellt er auch noch klar: „Ich finde mich eigentlich sehr gut zurecht.“

Der Para-Schwimmer kann es kaum erwarten, über das Tanzparkett zu fegen. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei ‚Let’s Dance‘. Ich habe einerseits Respekt vor der anderen körperlichen Belastung als ich sie vom Schwimmen gewohnt bin, andererseits freue ich mich aber auch darauf, dabei aus meiner Comfort-Zone herauszugehen. Meine Erwartungen an ‚Let’s Dance‘ sind, eine neue Sportart kennenzulernen, danach hoffentlich besser tanzen zu können als jetzt und einfach eine unvergessliche Zeit zu haben“, so Taliso Engel zu RTL.

Das muss man über Taliso Engel wissen

Taliso Engel wurde 2002 in Lauf an der Pegnitz geboren. Er räumte als Para-Schwimmer schon bei Europa- und Weltmeisterschaften ab. Der 22-Jährige tritt für den 1. FCN Schwimmen sowie für den TSV Bayer 04 Leverkusen an. 2018 gewann er im Alter von 16 Jahren bei den Europameisterschaften in Dublin die Bronze-Medaille in der Disziplin 100 Meter Brust.

Ein Jahr später folgte die Gold-Medaille bei den Para-Weltmeisterschaften in London in derselben Disziplin. 2021 räumte Taliso bei seinen ersten Paralympics in Tokio ab. Für diese Leistung wurde er sogar vom Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier am 8. November 2021 mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr.