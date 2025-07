Sumeera Rajput tot aufgefunden: Wurde der TikTok-Star von ihrem Mann vergiftet?

TikTok-Star Sumeera Rajput hatte sich in Pakistan große Fangemeinde aufgebaut. Doch nun wurde die Influencerin tot aufgefunden. Wurde sie von ihrem Mann vergiftet?

In Pakistan war Sumeera Rajput eine erfolgreiche Influencerin. Doch nun wurde sie in ihrer Wohnung in der Gemeinde Ghotki leblos aufgefunden. Das Alter ist nicht bekannt. Laut Gulf News Asia wurden zwei Verdächtige festgenommen – einer der beiden sei ihr Mann.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Todesursache sei eine Vergiftung gewesen, wie aus der Obduktion hervorgeht. Laut ihrer Tochter wurde Sumeera Rajput in eine Ehe gezwungen, welche sie eigentlich nicht wollte. Sie habe sich nach einiger Zeit von ihm scheiden lassen.

Eine zweite Ehe hatte sie abgelehnt – daraufhin soll der Mann sehr wütend geworden sein. In den sozialen Netzwerken hatte die Influencerin knapp 60.000 Follower. Ihre Videos verfolgten bis zu zwei Millionen User.

Immer wieder Gewalt gegen Frauen in Paskistan

Gewalt gegen Frauen in Pakistan gibt es leider immer wieder. Bei Sumeera Rajput handelt es sich um den dritten TikTok-Star, welcher in Pakistan ums Leben kam. Die Influencerin Sana Yousaf wurde zu Hause erschossen. Der Angeklagte soll sie getötet haben, nachdem sie seine wiederholten „Freundschaftsangebote“ zurückgewiesen hatte. Der Fall löste in dem Land große Bestürzung aus.

Ein Vater ermordete zudem seine Tochter, nachdem sie ihren TikTok-Account nicht löschen wollte. Das Muster erinnert an den Mord an der Social-Media-Ikone Qandeel Baloch im Jahr 2016, die von ihrem Bruder in einem sogenannten Ehrenmord erwürgt wurde, wie The Indian Express schreibt.