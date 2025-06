TikTok-Star Sana Yousaf wurde mit 17 Jahren vor den Augen der Mutter erschossen

Sana Yousaf war eine gefeierte Influencerin in Pakistan und setzte sich für Frauenrechte ein. Doch nun ereignete sich eine schreckliche Bluttat: Vor den Augen ihrer Mutter wurde die 17-Jährige erschossen.

Die grausame Bluttat ereignete sich am Montag im Haus des Social-Media-Stars. Der Täter ist in das Haus eingedrungen und erschoss das Mädchen vor den Augen ihrer Mutter. Der mutmaßliche Killer soll der Cousin der Influencerin sein und stellte ihr in der Vergangenheit immer wieder nach. Der junge Mann soll Sana Yousaf zweimal in die Brust geschossen haben.

Polizei spricht von einem „kaltblütigen Mord“

Einige Stunden nach der schrecklichen Tragödie wurde der Täter gefasst. Er soll die Tat laut der Polizei gestanden haben. Ein Polizeisprecher sprach von einem „kaltblütigen Mord“, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet.

Der Fall sorgt für großes Aufsehen in dem südasiatischen Land. Sana Yousaf hatte rund eine Million Follower bei TikTok. Der Tod von Sana Yousaf geht um die Welt und sorgt für Bestürzung. Zahlreiche Fans sprechen in den Kommentaren ihre Anteilnahme aus. Ein Statement von ihrer Familie gibt es bisher noch nicht.

Sana Yousaf setzte sich für Frauenrechte ein

Sana Yousaf teilte Videos von ihren Looks, gab Tipps und hielt schöne Momente mit ihren Freundinnen fest. Sie beschäftigte sich auch mit Themen wie Bildung, Gleichberechtigung und die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Als junge Stimme für Frauenrechte wurde sie in Pakistan gesehen.

In Pakistan kommt es immer wieder zu Gewalt gegen Frauen. Für Aufsehen sorgte 2016 der Fall der Influencerin Qandeel Baloch – sie wurde von ihrem eigenen Bruder erdrosselt. Auch sie hatte immer wieder die Unterdrückung von Frauen kritisiert. Wenn Frauen in dem südasiatischen Land öffentlich sichtbar und selbstbestimmt auftreten, sind sie gefährdet – darauf weisen auch verschiedene Organisationen hin.