Start in die Party-Saison auf Mallorca: Wann findet das Megapark-Opening 2025 statt?

Mallorca steht kurz vor dem Start in die neue Party-Saison: Der Megapark feiert schon bald sein großes Opening. Und in diesem Jahr steht auch noch das 25-jährige Jubiläum des Party-Tempels an der Playa de Palma an.

Dieses Datum werden sich wohl viele Party-Touristen rot im Kalender anstreichen. Denn schon bald steigt das große Opening im Megapark auf Mallorca. Die Party-Sause geht vom 24. bis 27. April 2025, wie der Megapark in den sozialen Netzwerken mitteilte.

Megapark plant viele Überraschungen zum 25-jährigen Jubiläum

In diesem Jahr plant der Party-Tempel zahlreiche Überraschungen. Denn der Megapark feiert sein 25-jähriges Jubiläum. „Vom 24. – 27.04 2025 findet das große Megapark Opening statt! Diese Saison wird eine ganz besondere Saison! Vielleicht auch mit den ein oder anderen Überraschungen, worauf ihr euch sehr freuen könnt! Denn der Megapark wird 25 Jahre und gemeinsam mit euch den United Party people wollen wir dieses Jubiläum ordentlich feiern! Der Megapark freut sich auf EUCH“, lässt der Party-Komplex bei Instagram verlauten.

Zum Line-Up hat der Megapark noch nichts bekanntgegeben – neben den Mallorca-Stars wie Isi Glück, Mickie Krause oder auch Lorenz Büffel wird es aufgrund des Jubiläums wohl einige Überraschungen geben – jedoch lässt sich der Party-Komplex hier noch nicht ganz in die Karten schauen.

Im vergangenen Jahr hat Lorenz Büffel verraten, was für ihn der Megapark bedeutet. „Der Megapark ist Mallorca. DJ Juanjo, die Techniker, meinen Chef Gerry Arnsteiner oder Marketing-Direktor Sigi Holleis kenne ich von Anfang an. Man darf hier jedes Mal wieder hinkommen und seinen Job machen. Der Megapark ist für mich wie eine Familie“, erklärte der Ballermann-Künstler beim Opening im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Isi Glück: „Man wächst hier zusammen wie eine kleine Familie“

Und auch Party-Ikone Isi Glück hat uns verraten: „Ich bin jetzt seit 2017 im Megapark. Man wächst hier zusammen wie eine kleine Familie. Es ist schön, hier herzukommen, man kennt sich untereinander und macht sehr viel Spaß.“ Mit ihrem neuen Partyhit „Oberteil“ wird Isi Glück den Megapark in dieser Saison wohl ordentlich einheizen.