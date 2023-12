In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 05.12.23

Thomas Gottschalk äußert sich zum Streit mit Shirin David

Thomas Gottschalk und Shirin David lieferten sich in der letzten Ausgabe von „Wetten, dass..?“ einen Schlagabtausch. Unter anderem erklärte der Entertainer, dass er die Sängerin nicht für eine Feministin gehalten hätte. Er hat außerdem durchblicken lassen, dass er nicht viel von Influencer hält. Nun hat sich Thomas Gottschalk erstmals dazu zu Wort gemeldet. „Ich habe wirklich überhaupt nichts gegen Influencer. Die arbeiten hart für ihre Kohle. Die arbeiten da 20 Stunden in ihr Gerät rein“, erklärte der Entertainer im Podcast „Die Supernasen“. „Für mich ist dieses Wort Follower einfach negativ besetzt, weil ich bin keiner, der followen will, sondern ich will vorausgehen“, so der 73-Jährige.

Große Sorge bei Bushido: Sohn muss dreimal ins Krankenhaus!

Der Rapper Bushido (45) ist seit elf Jahren mit Anna-Maria Ferchichi verheiratet. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder. Doch ein Sprössling bereitet dem Paar große Sorgen: Er musste dreimal hintereinander ins Krankenhaus. „Djibi hatte sich gestern die unteren Bauchmuskeln gezerrt und heute Nacht so starke Bauchschmerzen bekommen, dass er weder stehen noch sitzen konnte“, erklärt Anna-Maria bei Instagram. „Wir dachten, dass es der Blinddarm wäre!“, schreibt sie weiter. „Wir haben schon vieles erlebt, aber so was noch nie. Sie haben immer noch nichts gefunden“, so die 42-Jährige.

Nach Rückfall: Jenny Elvers zurück in der Öffentlichkeit!

Über Jahre hinweg hatte Jenny Elvers mit ihrer Alkoholsucht zu kämpfen. Im Oktober erlitt die bekannte Persönlichkeit einen Rückfall und hat sich seitdem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun feierte sie auf einem Event in Hamburg ihr Comeback auf dem Roten Teppich. „Mir geht es super, ich bin mit meinem Sohnemann hier, wir freuen uns wahnsinnig auf Weihnachten“, sagte die 51-Jährige in der Bild-Zeitung. Über den Rückfall vor einigen Wochen scheint Jenny Elvers hinweg zu sein. Auf dem Event zeigte sich Jenny Elvers in einem Paillettenkleid und knallroten Overknees.