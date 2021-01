Sorge um DSDS-Star: Pietro Lombardi mit Corona infiziert!

Riesige Sorge um Pietro Lombardi! Der Ex-Juror von “Deutschland sucht den Superstar” hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Sänger jetzt selbst in einer Instagram-Story. Dort verriet er auch, wie es ihm geht.

Die Corona-Neuinfektionen liegen weiter auf einem sehr hohen Niveau. Und auch zahlreiche Promis haben sich mit der Krankheit infiziert – darunter Carmen Geiss, Bushido, Jana Ina Zarrella oder auch Oliver Pocher. Nun hat sich das nächste prominente Gesicht infiziert: Pietro Lombardi wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Pietro Lombardi bestätigt Corona-Infektion

“Ich bin heute morgen aufgestanden und hab so ein unwohles Körpergefühl gespürt. Mein Bauch hat mir gesagt: ‘Komm, mach mal einen Corona-Test.’ Und ich wurde leider positiv getestet”, erzählt Pietro Lombardi in einer Instagram-Story. Der Sänger befindet sich in Quarantäne. Er hat auch verraten, wie es ihm geht: “Auf jeden Fall heißt das für mich, dass ich Corona habe und jetzt erstmal zu Hause bleiben muss. Aktuell habe ich ein bisschen Knochenschmerzen, ansonsten geht es mir ganz gut.”

Unklar ist bisher, wo sich Pietro Lombardi angesteckt haben könnte. Bekannt ist auch nicht, ob er Kontakt zu seinem Sohn Alessio und seiner Ex-Frau Sarah Lombardi hatte – dazu hat sich der Sänger bisher nicht geäußert. Zueltzt standen die beiden zuletzt für das RTL-Weihnachtssingen gemeinsam vor der Kamera. Schon gelesen? Pietro Lombardi: Er wurde Opfer von Kreditkartenbetrug!