Pietro Lombardi: Er wurde Opfer von Kreditkartenbetrug!

Für Pietro Lombardi war es ein durchwachsenes Jahr. Mit seinem Song “Cinderella” landete er einen absoluten Charthit und machte seine Beziehung zu Laura Maria Rypa öffentlich – doch wenig später verkündete er die Trennung. Doch damit nicht genug: Der Sänger wurde 2020 auch noch um eine halbe Million beklaut!

Für den Sänger war das Jahr alles andere als schön. “Ich bin ein ehrlicher Mensch. […] Jetzt ist das Jahr vorbei und ich kann euch ehrlich sagen: Dieses Jahr war echt kein schönes Jahr für mich”, sagt Pietro Lombardi in einem emotionalen Clip auf Instagram. Denn neben dem Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa gab es noch andere unschöne Ereignisse.

Pietro Lombardi wurde eine halbe Million Euro geklaut

In dem Video spricht er von einem Ereignis, was der Sänger bisher verschwiegen hat: Er wurde Opfer von einem Kreditkartenbetrug und wurde um eine halbe Million Euro bestohlen. “Es ist zum Anfang des Jahres etwas passiert, was mich echt traurig gemacht hat, was mich wirklich in ein Loch hat fallen lassen”, erzählt er. “Ich wurde Anfang des Jahres Opfer von Kreditkartenbetrug. Wir reden hier nicht von 1000 oder 5000 Euro, sondern wurde mir eine halbe Million Euro geklaut”, sagt Pietro Lombardi. Das Geld habe er sich hart erarbeitet: “Mein Ziel war es immer, dass es mir und meiner Familie und meinen Engsten gut geht […] Das hat mich schon wirklich sehr sehr runtergezogen.

Er bedankt sich bei seinen Fans

Pietro Lombardi glaubt nicht, dass er das Geld wiederbekommt. "Trotzdem versuche ich, positives auszustrahlen. Das war eine Sache, die mich viel beschäftigt hat. Aber so ist das Leben, es ist nicht alles perfekt", so der Sänger. Der 28-Jährige hat sich in dem Jahr viel zeit für seine Fans genommen. Bei seiner Community bedankte er sich: "Euer Support bedeutet mir so viel, eure Liebe – das macht uns aus."