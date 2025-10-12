Sonne, Mond & Schneeflocke: Das bedeuten die Symbole auf der Heizung

Die Bedienung einer Heizung ist denkbar einfach – umso höher die Zahl, umso wärmer ist die Wohnung. Zwischen den Zahlen sind einige Symbole wie Schneeflocke, Mond und Sonne zu finden – aber was bedeuten diese eigentlich?

An der Heizung gibt es standardmäßig die Wärmestufen 1 bis 5. Dazwischen sind einige Symbole wie eine Sonne, Mond und Schneeflocke zu finden – was hat es damit auf sich und welche Stufe auf der Heizung sollte man für welches Zimmer einstellen?

Das bedeuten die verschiedenen Wärmestufen

Der Regler an der Heizung ist ein Thermostat und erkennt, wie warm es in dem jeweiligen Raum ist. Wird die gewünschte Wärmestufe erreicht, hält die Heizung diese Temperatur dann im Raum konstant. Mit den verschiedenen Wärmestufen stellt man eine gewünschte Temperatur ein.

Stufe 1: 12 °C

12 °C Stufe 2: 16 °C

16 °C Stufe 3: 20 °C

20 °C Stufe 4: 24 °C

24 °C Stufe 5: 28 °C

Was es mit den verschiedenen Symbolen auf sich hat

Schneeflocke

Bei der Schneeflocken-Einstellung bleibt der Heizkörper in der Regel kalt. Das Symbol steht für Frostschutz. Die Heizung springt immer dann an, wenn die Raumtemperatur unter 5 Grad sinkt.

Sonne

Das Sonnensymbol ist über der „3“ zu finden und steht für die Grundeinstellung von 20 Grad Raumtemperatur. So warm sollte es jedoch nur im Wohnzimmer sein.

Mond

Auf dem Thermostat ist auch ein Mond aufzufinden. Das Symbol bedeutet die Nachtabsenkung auf eine Raumtemperatur von 16 Grad. Die Drosselung wird jedoch meist über die Heizungsanlage gesteuert und muss man nicht immer auf jedem einzelnen Heizkörper steuern.

Welche Temperatur wird empfohlen?

Heizen ist nicht nur teuer, sondern auch der mit Abstand größte Energieverbraucher und CO2-Verursacher. Zu wenig heizen ist allerdings auch nicht empfehlenswert, denn sonst könnte Schimmelbildung begünstigt werden.

Laut dem Umweltbundesamt sollte die Temperatur im Wohnbereich möglichst nicht mehr als 20 °C betragen – zumindest dann, wenn es als angenehm empfunden wird. In der Küche werden 18 °C empfohlen, im Schlafzimmer: 17 °C.

Bei Abwesenheit von wenigen Tagen kann die Temperatur auf 15 °C eingestellt werden. Ist man noch länger weg, kann die Heizung sogar noch etwas niedriger eingestellt werden.

Welche Stufe auf der Heizung in welchem Zimmer?

In Räumen, in denen man sich kaum aufhält, kann die Heizung auf der Stufe 1 eingestellt werden – im Schlafzimmer ist Stufe 2 ausreichend. Im Wohnzimmer empfiehlt sich Stufe 3, im Bad dagegen Stufe 4 – jedoch ist auch der Faktor entscheidend, wie groß das Badezimmer ist. Die höchste Stufe 5 benötigt man generell kaum.