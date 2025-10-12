Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Leben

    Sonne, Mond & Schneeflocke: Das bedeuten die Symbole auf der Heizung

    gepostet am

    Heizung
    iStock / beeldlab

    Die Bedienung einer Heizung ist denkbar einfach – umso höher die Zahl, umso wärmer ist die Wohnung. Zwischen den Zahlen sind einige Symbole wie Schneeflocke, Mond und Sonne zu finden – aber was bedeuten diese eigentlich?

    An der Heizung gibt es standardmäßig die Wärmestufen 1 bis 5. Dazwischen sind einige Symbole wie eine Sonne, Mond und Schneeflocke zu finden – was hat es damit auf sich und welche Stufe auf der Heizung sollte man für welches Zimmer einstellen?

    Das bedeuten die verschiedenen Wärmestufen

    Der Regler an der Heizung ist ein Thermostat und erkennt, wie warm es in dem jeweiligen Raum ist. Wird die gewünschte Wärmestufe erreicht, hält die Heizung diese Temperatur dann im Raum konstant. Mit den verschiedenen Wärmestufen stellt man eine gewünschte Temperatur ein.

    "Sonne und Beton"
    "Sonne und Beton": RTL zeigt Kinohit über Clique in Berliner Gropiusstadt
    • Stufe 1: 12 °C
    • Stufe 2: 16 °C
    • Stufe 3: 20 °C
    • Stufe 4: 24 °C
    • Stufe 5: 28 °C

    Was es mit den verschiedenen Symbolen auf sich hat

    Schneeflocke

    Bei der Schneeflocken-Einstellung bleibt der Heizkörper in der Regel kalt. Das Symbol steht für Frostschutz. Die Heizung springt immer dann an, wenn die Raumtemperatur unter 5 Grad sinkt.

    Sonne

    Das Sonnensymbol ist über der „3“ zu finden und steht für die Grundeinstellung von 20 Grad Raumtemperatur. So warm sollte es jedoch nur im Wohnzimmer sein.

    Mond

    Auf dem Thermostat ist auch ein Mond aufzufinden. Das Symbol bedeutet die Nachtabsenkung auf eine Raumtemperatur von 16 Grad. Die Drosselung wird jedoch meist über die Heizungsanlage gesteuert und muss man nicht immer auf jedem einzelnen Heizkörper steuern.

    Welche Temperatur wird empfohlen?

    Heizen ist nicht nur teuer, sondern auch der mit Abstand größte Energieverbraucher und CO2-Verursacher. Zu wenig heizen ist allerdings auch nicht empfehlenswert, denn sonst könnte Schimmelbildung begünstigt werden.

    Laut dem Umweltbundesamt sollte die Temperatur im Wohnbereich möglichst nicht mehr als 20 °C betragen – zumindest dann, wenn es als angenehm empfunden wird. In der Küche werden 18 °C empfohlen, im Schlafzimmer: 17 °C.

    Bei Abwesenheit von wenigen Tagen kann die Temperatur auf 15 °C eingestellt werden. Ist man noch länger weg, kann die Heizung sogar noch etwas niedriger eingestellt werden.

    Welche Stufe auf der Heizung in welchem Zimmer?

    In Räumen, in denen man sich kaum aufhält, kann die Heizung auf der Stufe 1 eingestellt werden – im Schlafzimmer ist Stufe 2 ausreichend. Im Wohnzimmer empfiehlt sich Stufe 3, im Bad dagegen Stufe 4 – jedoch ist auch der Faktor entscheidend, wie groß das Badezimmer ist. Die höchste Stufe 5 benötigt man generell kaum.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023