Sommerhaus der Stars 2022: Wie haben sich Kader Loth und Ismet Atli kennengelernt?

Kader Loth ist eine Queen des Reality-TV! Die Beauty hat schon in zahlreichen TV-Formaten teilgenommen. Nun geht sie gemeinsam mit Ismet Atli ins „Sommerhaus der Stars“. Doch was ist über die Beziehung bisher eigentlich bekannt?

Bei RTL geht „Das Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde. Dabei sind diesmal auch Kader Loth und Ismet Atli. Eigentlich hat man die Beauty bisher allein in diversen Reality-Formaten gesehen – nun nimmt sie mit ihrem Mann an der Show teil. Mit ihren Mitbewohner*innen will sich das Promi-Paar an Challenges messen. Die Beziehung kann in der WG in Bocholt auf eine harte Probe gestellt werden – aber wie werden sich die beiden in der Show schlagen?

Kader Loth hat sich die Gebärmutter entfernen lassen

Wie sich Kader Loth und Ismet Atli kennengelernt haben, ist bisher leider nicht bekannt. Die beiden sind bereits seit über 10 Jahren ein Paar. Dazwischen gab es immer mal kürzere Beziehungspausen – jedoch war den beiden klar: Sie gehören zusammen. Die Liebe besiegelten sie auch mit einer Hochzeit und gaben sich das Ja-Wort. Die Beziehung hat in den vergangenen Jahren jedoch viele Höhen und Tiefen erlebt. Bekannt ist bisher: Die beiden haben einen Kinderwunsch. Aufgrund einer Gebärmutter-Entfernung im Jahr 2018 ging dieser Traum bisher jedoch noch nicht in Erfüllung. Hintergrund war eine Endometriose, an welcher sie bereits länger litt.

Kader Loth ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das könnte in der Bocholter WG einige Herausforderungen mit sich bringen. Denn schließlich leben sie mit den anderen Kandidaten ganze 24 Stunden am Tag unter einem Dach. Und ob auch die Beziehung der beiden Stand halten wird? Aufgrund der Erfahrungen, welche sie in schweren Zeiten sammelten, hat das Paar jedoch gute Voraussetzungen. Und vielleicht gehen sie auch als Sieger-Pärchen aus der Show – dann winken immerhin stolze 50.000 Euro. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 7. September 2022. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2022: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel