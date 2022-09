Sommerhaus der Stars 2022: Single-Beichte von Kader Loth!

„Das Sommerhaus der Stars“ hat gerade erst begonnen und schon folgen die ersten Geständnisse der Promis. Kader Loth ist seit mehr als zehn Jahren vergeben – doch nun gibt sie zu: Als Single war die Beauty immer am glücklichsten. Was wohl Ismet Atli dazu sagen wird?

Die Promis sind ins „Sommerhaus der Stars“ eingezogen und müssen 24 Stunden zusammen unter einem Dach verbringen. Direkt beim Einzug gab es bereits die ersten Diskussionen um die Schlafplätze. Nun lernen sich die Paare besser kennen – und dabei kommt das ein oder andere Geständnis ans Licht. So auch von Kader Loth: Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin gibt nämlich zu, dass sie als Single viel glücklicher wäre.

Kader Loth vermisst das Single-Dasein

„Ich war immer am glücklichsten in meinem Leben, als ich keinen Partner hatte“, erzählt Kader Loth im „Sommerhaus der Stars“. Autsch! Was wohl Ismet Atli dazu sagen wird? Tatsächlich hat die Beziehung in den vergangenen 10 Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt. Vor einigen Jahren krönten sie jedoch ihre Liebe mit einer Hochzeit. Die Reality-Queen hält ihre Gedanken eben nicht zurück und sagt, was sie denkt. Jedoch dürfte dieser Satz ihrem Liebsten nicht gerade sonderlich gefallen.

Eric Sindermann wäre ohne Freundin „superglücklich“

Und auch Eric Sindermann wäre ohne einer Freundin manchmal viel glücklicher. „Alleine wäre ich superglücklich in meinem Leben“, gesteht der TV-Star. Er soll um die 500 Frauen gehabt haben und sehnt sich wohl derzeit nach etwas Ruhe. Doch ausgerechnet während der Beichte sitzt seine Katharina neben ihm und packt dann mit einer brisanten Story aus. Zwischen den beiden könnte es wohl wieder mal krachen… Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ online. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer sonntags und mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2022: Wie haben sich Kader Loth und Ismet Atli kennengelernt?