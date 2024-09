Sind Süßkartoffel-Pommes gesünder als normale Pommes?

Pommes gehören zu den beliebtesten Beilagen weltweit. Sie sind knusprig, lecker und oft ein unverzichtbarer Bestandteil von Burgern, Sandwiches und anderen Gerichten. Auch Süßkartoffel-Pommes wurden in den vergangenen Jahren immer beliebter – aber welche Variante ist eigentlich gesünder?

In den letzten Jahren haben Süßkartoffel-Pommes an Popularität gewonnen. Denn viele glauben, dass sie eine gesündere Alternative zu herkömmlichen Pommes darstellen. Doch wie schneiden Süßkartoffel-Pommes im Vergleich zu normalen Pommes in Bezug auf ihre gesundheitlichen Vorteile ab?

Süßkartoffel-Pommes vs. Pommes: Welche Variante ist gesünder?

Nährstoffgehalt

Süßkartoffeln sind von Natur aus reich an wichtigen Nährstoffen. Sie enthalten:

Vitamin A: Süßkartoffeln sind eine hervorragende Quelle für Beta-Carotin, das im Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Dieses Vitamin ist wichtig für die Sehkraft, das Immunsystem und die Haut.

Vitamin C: Süßkartoffeln bieten eine gute Menge an Vitamin C, das als Antioxidans wirkt und das Immunsystem stärkt.

Ballaststoffe: Sie enthalten mehr Ballaststoffe als normale Kartoffeln, was gut für die Verdauung ist und zur Aufrechterhaltung eines stabilen Blutzuckerspiegels beiträgt.

Normale Kartoffeln enthalten auch nützliche Nährstoffe, sind jedoch nicht so reich an Vitamin A und Ballaststoffen wie Süßkartoffeln. Sie sind vor allem eine gute Quelle für Vitamin C, B-Vitamine und Kalium.

Glykämischer Index

Der glykämische Index (GI) misst, wie schnell ein Lebensmittel den Blutzuckerspiegel erhöht. Süßkartoffeln haben im Allgemeinen einen niedrigeren GI als normale Kartoffeln. Das bedeutet, dass sie den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lassen. Dies kann insbesondere für Menschen mit Diabetes oder solche, die ihren Blutzucker stabil halten möchten, vorteilhaft sein.

Kalorien und Fett

In der rohen Form haben Süßkartoffeln und normale Kartoffeln ähnliche Kaloriengehalte. Der Unterschied zeigt sich jedoch nach der Zubereitung:

Kalorien: Wenn beide Arten von Pommes frittiert werden, enthalten sie ähnlich viele Kalorien, da das Fett aus dem Frittieren den Kaloriengehalt erheblich erhöht.

Fett: Der Fettgehalt hängt stark von der Zubereitungsart ab. Frittierte Pommes, ob aus Süßkartoffeln oder normalen Kartoffeln, sind oft reich an ungesunden Fetten, die durch das Frittieren in großen Mengen entstehen. Backen statt Frittieren kann den Fettgehalt erheblich reduzieren.

Antioxidantien

Süßkartoffeln enthalten eine hohe Menge an Antioxidantien – insbesondere Beta-Carotin. Diese Antioxidantien helfen dabei, oxidative Schäden im Körper zu reduzieren und können somit das Risiko chronischer Krankheiten senken. Normale Kartoffeln enthalten ebenfalls Antioxidantien, jedoch in geringeren Mengen als Süßkartoffeln.

Ballaststoffe

Süßkartoffeln enthalten mehr Ballaststoffe als normale Kartoffeln. Ballaststoffe sind wichtig für eine gesunde Verdauung und können helfen, das Risiko von Herzerkrankungen zu senken, indem sie den Cholesterinspiegel senken und den Blutzucker regulieren.

Verarbeitung und Zubereitung

Die gesundheitlichen Vorteile von Pommes hängen nicht nur von der Art der Kartoffel ab, sondern auch von der Zubereitung:

Frittieren: Sowohl Süßkartoffel-Pommes als auch normale Pommes verlieren ihre gesundheitlichen Vorteile, wenn sie tiefgefroren und in viel Öl frittiert werden. Dies führt zu einem hohen Gehalt an gesättigten Fetten und Kalorien.

Backen: Wenn man die Pommes im Ofen backt oder sie mit wenig Öl zubereitet werden, kann der Fettgehalt erheblich reduziert werden. Die gesundheitlichen Vorteile der Süßkartoffeln oder normalen Kartoffeln kann somit besser genutzt werden.

Süßkartoffel-Pommes schneiden besser ab – aber nur, wenn sie richtig zubereitet werden

Süßkartoffel-Pommes bieten einige gesundheitliche Vorteile gegenüber normalen Pommes – insbesondere aufgrund ihrer höheren Nährstoffdichte, niedrigeren glykämischen Index und höheren Ballaststoffgehalte. Allerdings sind diese Vorteile nur dann relevant, wenn die Pommes auf gesunde Weise zubereitet werden. Frittieren erhöht den Kalorien- und Fettgehalt erheblich, unabhängig davon, ob es sich um Süßkartoffeln oder normale Kartoffeln handelt.

Für eine gesündere Option sollte man Pommes selbst zubereiten und sie im Ofen backen oder leicht in der Pfanne anbraten. Auf diese Weise kann man den vollen Nutzen der Süßkartoffeln oder normalen Kartoffeln genießen – ohne auf den köstlichen Geschmack verzichten zu müssen.