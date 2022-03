Simon Gosejohann: Was macht der Comedian heute?

Vielleicht kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als der Comedian Simon Gosejohann noch richtig aktiv war und vier Staffeln von „Elton vs. Simon“ gedreht wurden. Das waren Zeiten – ist aber auch schon wieder fast genau zehn Jahre her, als die letzte Folge im Fernsehen lief. Was macht der Fernsehstar eigentlich zurzeit?

Viele Jahre war Simon Gosejohann ein Gesicht, was man in unglaublich vielen lustigen TV-Formaten gesehen hat. Dabei hat er ein riesiges Publikum immer wieder zum Lachen gebracht. Doch mittlerweile wurde es sehr ruhig um ihn. Was er wohl mittlerweile so treibt? Immerhin war er vor Jahren gar nicht mehr wirklich wegzudenken.

Das macht Simon Gosejohann zurzeit

Vielleicht verfolgst du eine Menge TV-Formate. Dann dürfte er dir vielleicht in „Buchstaben Battle“ oder auch in „Wer schläft, verliert!“ aufgefallen sein. Allerdings waren das Shows der letzten beiden Jahre. Ansonsten war er auch mal vor drei Jahren im TV-Format von Joko und Klaas zu sehen. Ansonsten wurde es echt still um ihn. Vor allem, weil es auch sonst immer Formate gab, wo er selbst die Hauptrolle spielte. Diese Zeit scheint aber leider vorbei. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass er seit 2019 Vater ist.

Das waren seine Höhepunkte

In „Elton vs. Simon“ trat der Comedian regelmäßig gegen den Branchenkollegen Elton an. Die Idee hinter dem Format stammt aus den USA. Dort hieß es „Kenny vs. Spenny“. Doch das war nicht das einzige Highlight von Simon Gosejohann. Der 46-Jährige war nämlich beispielsweise in einigen Fernsehshows und auch Filmen zu sehen. So sah man ihn in „Verstehen Sie Spaß?, in der „heute-show“, aber auch in „Horst Schlemmer – Isch kandidiere!“. Zwar sieht ihn ab und zu mal in Fernsehshows – und das auch regelmäßig – doch aus dem Rampenlicht der Filmbranche hat er sich etwas mehr herausgehalten. So sah man ihn die letzten zehn Jahre in gerade einmal vier Filmen. Schon gelesen? Franziska van der Heide: Was macht der Ex-GZSZ-Star heute?