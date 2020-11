Shawn Mendes: So konnte er die Camila-Liebe retten!

Shawn Mendes und Camila Cabello sind total happy! Seit 2019 wissen die Fans, dass die beiden ein Paar sind. Doch nun verrät der Hottie in einem Interview, dass er die Liebe beinahe zerstört hätte.

Eigentlich halten sich die beiden mit Schnappschüssen bei Instagram zurück. Erst kürzlich machte Shawn Mendes seiner Freundin eine Liebeserklärung bei Instagram. Dazu postete er einen Schnappschuss und nannte sie einfach nur “Königin” – ein Wort, was aber eine große Bedeutung hat.

Shawn Mendes litt an Angststörungen

Die beiden können die Finger kaum von sich lassen – das beweisen immer wieder Paparazzi-Fotos. Der kanadische Popsänger hatte mit Angststörungen zu kämpfen und konnte sich seiner Freundin anfangs nur schwer öffnen. Doch nun verriet der Hottie, wie er die Liebe dennoch retten konnte! “Es gab einen Monat, in dem ich kaum mit ihr reden konnte, weil ich so sehr unter meinen Angststörungen gelitten habe und ich wollte nicht, dass sie mich derart schwach sieht. Ich war kurz davor, unsere Beziehung zu zerstören”, sagt der 22-Jährige in einem Interview mit Apple Music.

Camila Cabello stand ihm immer zur Seite

Irgendwann kam dann aber doch der Moment, wo er sich dann öffnen konnte. “Daran wächst die Beziehung und wird immer stärker, die gebildeten Wurzeln der Beziehung verstärken sich”, so Shawn Mendes. Für den “Treat You Better”-Interpret war Camila Cabello die erste Frau, in welche er sich richtig verliebt hatte – auch in schwierigen Phasen stand sie ihm immer bei. “Es passiert viel mit einem, wenn man sich das erste Mal verliebt, denn man fühlt auf einmal diese Unterstützung, dieses: ‘Hey, selbst wenn alles um mich herum zusammenbricht, wird es mir trotzdem gut gehen, weil es dich gibt'”, so der Sänger. Schon gelesen? Justin Bieber: Diss gegen Shawn Mendes!