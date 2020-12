Das sind doch mal tolle Neuigkeiten kurz vor Weihnachten. Silvia Wollny hat bestätigt, dass sie wieder Oma wird. Doch nun fragen sich die Fans: Welche Tochter erwartet denn Nachwuchs?

Derzeit legen die Wollnys bei RTLZWEI eine Pause ein. “Ja, es ist erstmal Pause, wann neue Folgen kommen, wissen wir noch nicht”, schrieb Sarafina Wollny kürzlich bei Instagram. Sie macht ihren Fans aber Hoffnung, dass es bald Neues von der Kult-Familie geben wird: “Sobald wir einen Ausstrahlungstermin haben, werden wir euch Bescheid geben.”

Erwarten Sarafina und Peter Wollny ein Baby?

Immer wieder gibt es auch Spekulationen, wann Sarafina und Peter Wollny endlich Eltern werden – das Paar wünscht sich schließlich schon lange ein Kind, aber geklappt hat es bisher noch nicht. Auf das Thema reagiert die Tochter von Silvia Wollny meist eher genervt: “Wenn ich irgendwann schwanger bin, dann werdet ihr es schon erfahren!”, stellte sie bei Instagram klar.

Silvia Wollny bestätigt die Baby-News

Doch ist es nun tatsächlich soweit? Silvia Wollny hat nämlich eine tolle News verkündet: “Ich werde wieder Oma”, verkündete die 56-Jährige in den sozialen Netzwerken. Dazu postete sie ein Ultraschallbild. Die werdende Oma scheint ganz aus dem Häuschen zu sein und freut sich riesig auf den Nachwuchs – doch wer erwartet denn eigentlich Nachwuchs?

So reagieren die Fans

Die Fans hoffen, dass Sarafina und Peter ein Kind erwarten. “Hoffentlich sind es Sarafina und Peter. Ich wünsche es den beiden so sehr” oder “Herzlichen Glückwunsch an die werdende Oma und Opa und natürlich den werdenden Eltern. Hoffentlich sind es Sarafina und Peter. Ich gönne es den beiden von ganzem Herzen”, schreiben die User in den Kommentaren. Schon gelesen? Sarafina Wollny: Endlich schwanger?