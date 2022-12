Schmetterlingsstellung: Höhenflüge trotz kleinem Penis

Dein Partner hat einen kleinen Penis? Kein Problem! Dann der Sex kann trotzdem verdammt heiß sein – und zwar mit der richtigen Position! Hast du schon mal von der Schmetterlingsstellung gehört? Diese eignet sich perfekt dafür.

Für Girls ist das Ding mit dem Orgasmus nicht immer ganz einfach – das ist wohl jedem bekannt. Denn nicht immer kommen Frauen zum Höhepunkt. Laut Studien kommen nur 65 Prozent der Mädels regelmäßig – bei Jungs sind es hingegen 95 Prozent und haben es zumindest aus der Hinsicht etwas leichter. Hinzu kommt bei Frauen noch ein weiteres Problem: Wenn der Mann einen kleinen Penis haben sollte – das könnte den Höhepunkt noch schwieriger gestalten.

Es gibt aber einige Tricks, womit der Orgasmus trotz einem kleinen Penis für eine Frau beinahe garantiert ist – und zwar mit der richtigen Position! Am besten eignet sich die Schmetterlingsstellung. Der Begriff an sich mag dir vielleicht unbekannt vorkommen, aber in Pornos hast du die Position sicher schon mal gesehen. Denn die Beine der Dame sehen aus wie Flügel eines Schmetterlings – deshalb hat die Position auch den Namen.

Es handelt sich dabei um eine Stellung aus dem Kamasutra – aber keine Panik: Diese ist im Vergleich zu anderen Stellungen absolut nicht schwer. Die Frau kann dabei richtig genießen und entspannen, denn sie muss sich einfach nur hinlegen. Der Boy legt sich über sie, übernimmt bei der Position die komplette Kontrolle und gibt auch das Tempo vor – er kann dabei besonders tief in ihr eindringen und genau deshalb eignet sich die Stellung auch für Jungs mit einem kleinen Penis. Denn entscheidend ist dabei der Winkel, wodurch sein Glied den G-Punkt der Lady sehr stimuliert.

So funktioniert die Schmetterlingsstellung

Und wie funktioniert die Position genau? Ganz einfach: Die Lady legt sich auf den Rücken und spreizt ihre Beine. Der Boy kniet sich vor sie und hebt ihr Becken an – die Stoßbewegungen kann er besser kontrollieren und zusätzlich kann er ihre Klitoris (Kitzler) von außen stimulieren. Der Boy kann seiner Partnerin tief in die Augen schauen, während sie kommt. Zudem ist die Position sehr eimpel – man muss sich dabei nicht verrenken. Bei der Schmetterlingsstellung kommen beide auf ihre Kosten.