Sarah Knappik: Dschungelcamp-Star ist schwanger!

Schon lange haben die Fans darüber spekuliert. Nun ist es offiziell: Sarah Knappik ist schwanger! Die ehemalige Kandidatin aus “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” ist bereits im siebten Monat.

Bei RTL startet am Freitag die Staffel von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” Sarah Knappik ist auch in der Sendung dabei – jeedoch nicht als Kandidatin sondern als Gesprächsgast. Dort wird man sie dann wohl mit einem großen Babybauch sehen: Die Blondine erwartet Nachwuchs und ist bereits im siebten Monat.

Sarah Knappik erwartet ein Kind

Die Fans hatten in den vergangenen Monaten darüber spekuliert, ob sie ein Baby erwartet – damit hatten die Follower den richtigen Riecher! Mit ihrem Freund war Sarah Knappik in Wien – morgens 9 Uhr hatte sie Heißhunger auf Gulaschsuppe. Die beiden schauten sich an und wussten, dass es anders ist – daraufhin wurde ein Schwangerschaftstest organisiert. Und der war positiv!

So verläuft die Schwangerschaft

Sarah Knappik hat jetzt in einem Interview erzählt, wie die Schwangerschaft bisher verläuft. “Ich habe unter starker Übelkeit gelitten. Gerade in den ersten sechs Monaten musste ich mich ständig übergeben. Vor allem Gerüche haben dies ausgelöst. Einer meiner schlimmsten Gelüste sind Schokoküsse! Ich will gar nicht wissen, wie viele Pakete ich davon schon gegessen habe…”, erzählt der TV-Star in der Bild-Zeitung.

Darum hielt sie die Baby-News bisher geheim

In dem Gespräch hat sie auch verraten, weshalb sie die Schwangerschaft so lange geheim hielt: Der TV-Star wollte erst sicher gehen, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist – damit wollte sie sich und das ungeborene Baby schützen. Wer der Vater des Kindes ist, will Sarah Knappik nicht verraten – bekannt ist bisher nur, dass sich die beiden länger kennen. Die Fans freuen sich riesig für Sarah Knappik – lange dauert es nicht mehr: Schon in rund zwei Monaten kann sie ihr Baby in der Hand halten. Schon gelesen? Offiziell bestätigt: Sarafina Wollny ist schwanger!