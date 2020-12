Offiziell bestätigt: Sarafina Wollny ist schwanger!

Die Fans haben es bereits vermutet, nun ist es endlich offiziell: Sarafina und Peter Wollny erwarten ein Baby! Die Tochter von Silvia Wollny hat die wunderbare Babynews zu Heiligabend in den sozialen Netzwerk bestätigt.

Schon lange wünschen sich Sarafina und Peter Wollny – das Paar hat aus dem Kinderwunsch nie ein Geheimnis gemacht. Bisher geklappt hat es aber noch nicht. “Wir wünschen uns auf jeden Fall Kinder. Und wenn es soweit ist, dann ist es soweit”, sagte Sarafina Wollny im vergangenen Jahr im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Sarafina und Peter Wollny werden Eltern

Immer wieder wurde sie von ihrer Community gefragt, ob sie denn schwanger ist – bisher musste sie die Frage mit “Nein” beantworten. Erst kürzlich postete Silvia Wollny ein Ultraschallbild und schrieb, dass eine Tochter von ihr ein Kind erwartet. Die Fans spekulierten daraufhin, um wer Nachwuchs erwartet und hofften, dass es Sarafina und Peter Wollny sind. Und das ist tatsächlich nun der Fall. “10 Jahre gehen Peter und ich jetzt gemeinsam durchs Leben, ich liebe dich. Schon anderthalb Jahre davon mit 4 Pfötchen, unserem Feivel. Ab nächstes Jahr halten wir dann unser Wunder in den Armen, über 6 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet. Ich kann es immer noch nicht fassen, ICH BIN SCHWANGER”, schrieb Sarafina Wollny in einem Statement.

So reagieren die Fans

Die Fans sind aus dem Häuschen. "Herzlichen Glückwunsch, Du Liebe. Ich freue mich sehr für Euch! Was ein schönes Weihnachtsgeschenk! Sei fest gedrückt", "Wow. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe so gehofft, dass ihr es seid, die Nachwuchs bekommen. 😍 Genießt die Zeit der Vorfreude und schon bald mit eurem kleinen Wunder" oder "Herzlichen Glückwunsch 👣das freut mich riesig für euch . Ich wünsche dir eine schöne Schwangerschaft. Dein Peter wird dich schon betütteln. Hoffe er hat gute Nerven" schreiben die Follower in den Kommentaren. Damit hat sich das Paar wohl das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht.