Saisonbeginn am Ballermann: Diese Künstler treten beim Megapark-Opening auf!

Der Megapark feiert sein großes Opening! Die Party-Sause an der Playa de Palma findet ganze vier Tage statt. Der Partykomplex hat jetzt auch das Line-Up für den Saisonbeginn bekanntgegeben.

Bereits am Mittwochabend heizten Lorenz Büffel (Bild) und die Atzen den Party-Touristen richtig ein. Geöffnet hat der Megapark bereits seit einigen Wochen. Am Gründonnerstag öffnete der Partykomplex seine Pforten. Ab dem 25. April steigt jedoch die große Party-Sause im Megapark ganze vier Tage lang – an diesem Donnerstag um 10 Uhr startet das Opening. Nun ist auch das Line-Up bekannt.

Diese Künstler sind beim Megapark-Opening dabei

Knossi

Mickie Krause

Die Atzen

Isi Glück

Lorenz Büffel

Marc Eggers

Fire Squad

HBZ

Maxwell

Olaf der Flipper

Nino de Angelo

Lucas Cordalis

Noel Holler

Juliano

Fabian Farell

Almklausi

Die Draufgänger

Matze Knop

Samu

Vanessy from Jamyx

Julian Benz

Housekasper

Anny

Zoë

Pazoo

Nora Lob

Buddy Ogün

Micha von der Rampe

Bierkapitän

Minnie Rock

Herzbeben

Glueboys

Anja Bavaria

Milla Pink

Manni Manta

Einige Neuerungen im Megapark

Der Megapark hat sich für die neue Saison aufgebrezelt. Denn der Partykomplex hat viel in die Soundanlage investiert. Allein im oberen Bereich wurden 81 Boxen verbaut, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Und auch der Videowürfel ist neu: Dieser hat nämlich jetzt eine 360 Grad Videowall mit 80 qm Fläche, welcher über den Köpfen des Publikums montiert wurde.