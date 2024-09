Reise-Trick: Darum sollte man Luftballons in den Urlaub mitnehmen

Rund ums Kofferpacken für den Urlaub existieren mittlerweile zahlreiche Tricks. Ins Gepäck sollten Reisende unbedingt Luftballons einpacken – jedoch nicht, um eine Party in den Bergen oder am Strand zu schmeißen. Sondern das hat rein praktische Gründe.

Flip-Flops, Badehosen und Sonnencreme – das gehört in den Koffer, wenn man seinen Urlaub in wärmeren Regionen plant. Im Netz kursieren zahlreiche Reise-Hacks, die den Urlaub erleichtern wollen. Darunter fällt auch der Luftballon-Trick. Denn immer wieder kommt es vor, dass Koffer die Reise nicht überstehen. Und genau dann kommen die Ballons ins Spiel. Diese können das Gepäck nämlich unter Umständen retten.

Während einige Reise-Tipps selbstverständlich klingen, wirken Luftballons im Koffer auf den ersten Blick eher ungewöhnlich. Im Hotelzimmer am Urlaubsort angekommen, folgt der erste Schock: Das Duschgel und das Shampoo waren nicht richtig verschlossen und sind auf der Reise ausgelaufen. Mitunter haben sogar wichtige Dokumente etwas abbekommen und sind durchgenässt. In so einem Fall muss man meist die Kleidung waschen und den Koffer säubern – ein entspannter Start in den Urlaub sieht jedenfalls anders aus.

Das hat es mit dem Luftballon-Trick auf sich

Damit ein solches Malheur nicht den Start in den Urlaub vermiest, kommen die Luftballons zum Einsatz. Mit diesen kann man einen simplen Trick anwenden: Den nicht aufgeblasenen Ballon schneidet man unter seinem Hals ab. Den elastischen Gummi kann man nun über das Shampoo, Duschgel, Hautpflegeprodukte, Parfüm oder über andere Flaschen mit Flüssigkeit stülpen. Damit tatsächlich nichts ausläuft, sollte der Verschluss unter dem Luftballon sein, welcher die Öffnung abdichtet.

Verwendet man verschiedene Farben für die gleiche Art an Produkten, findet man diese im Gewusel des Koffers auch leichter wieder. Der Hack mit den Luftballons ist praktisch und verhindert möglicherweise ein großes Dilemma – man kann sich entspannt zurücklehnen und muss sich keine Sorgen mehr vor ärgerlichen Überraschungen machen, dass im Koffer etwas ausläuft. Eine Packung Ballons sollten daher auf keiner Reise mehr fehlen.