Raúl Richter & Sara Kulka: Strafanzeige gestellt – jetzt ermittelt die Polizei

In „Villa der Versuchung“ eskalierte der Streit. Doch auch abseits der Kameras haben einige Stars mit ungewohnten Herausforderungen zu kämpfen. Nun muss sogar die Polizei ermitteln.

Die Emotionen kochen schon seit Wochen in „Villa der Versuchung“ hoch. Nun steht das Finale bevor – der Gewinner wurde bereits jetzt enthüllt. Doch auch hinter den Kulissen der Realityshow kracht es gewaltig. Die Kandidaten Raúl Richter und Sara Kulka haben endgültig genug und schalten sogar die Polizei ein – aber was ist genau passiert?

Model Sara Kulka und Schauspieler Raúl Richter wurden in „Villa der Versuchung“ zwar keine besten Freunde. Aber dennoch halten sie in einem Punkt zusammen und gehen gemeinsam gegen Hass im Netz vor. Denn immer wieder erhalten die beiden Kandidaten üble Hassnachrichten im Netz – und das wollen sie nicht auf sich sitzen lassen.

„Wird übrigens alles bei der Polizei angezeigt“

Der GZSZ-Star will solche Beleidigungen nicht mehr ignorieren. „Wird übrigens alles bei der Polizei angezeigt. Auch mit Erfolg. Bußgelder müssen dann gezahlt werden, Accounts werden von Instagram gesperrt“, lässt er laut InTouch in einer Instagram-Story verlauten.

Sara Kulka steht ihm bei, welche seine Story teilt. „Einfach widerlich und ekelhaft“, schreibt das Model. Und dann fügt sie schließlich noch hinzu: „Mich erreichen auch widerwärtige Nachrichten und was soll ich sagen, der größte Anteil ist leider von Frauen. Habe mich mit Raúl ausgetauscht und werde ebenfalls jetzt Menschen anzeigen.“

Sara Kulka lässt auch verlauten, dass sie mit Raúl Richter nicht befreundet sei. Aber mit ihm können sie auf Augenhöhe sprechen. „Doch unser Austausch findet fernab der Kamera auf Augenhöhe statt. Wir können uns die Hand geben und sagen, dass wir einen guten Job gemacht haben“, so die 35-Jährige.

Sie bezeichnet die Menschen als „erbärmlich und bemitleidenswert“, welche sie sowie die anderen Kandidaten aus der „Villa der Versuchung“ im Netz beleidigen. Das Internet sei kein rechtsfreier Raum – nun sollen die Hater die Konsequenzen deutlich spüren.