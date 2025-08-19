Connect with us

    Spoiler: Dieser Promi gewinnt die „Villa der Versuchung“

    gepostet am

    "Villa der Versuchung" 2025
    Joyn / Michael de Boer

    In wenigen Tagen steht bei „Villa der Versuchung“ das große Finale an. Doch schon vorab wurde der Gewinner enthüllt – und das ist eine echte Überraschung. 

    Die Tage in der „Villa der Versuchung“ sind gezählt: Am 25. August flimmert bei Sat.1 das große Finale der Realityshow über die Bildschirme. Schon jetzt ist das Finale beim Streamingdienst Joyn verfügbar.

    Achtung, Spoiler! Zuletzt sind noch Jasmin Herren, Patricia Blanco und Sara Kulka im Spiel. Mit seiner letzten Entscheidung hatte Schauspieler Raúl Richter den Sieg in der Hand: „Ich gönne dir das von Herzen, diese letzte Stimme und ich gönne dir den Sieg“, erklärte er.

    "Das Supertalent" 2025
    Achtung, Spoiler: Dieser Kandidat gewinnt "Das Supertalent" 2025

    Jasmin Herren gewinnt die erste Staffel von „Villa der Versuchung“

    Am Ende hat Jasmin Herren die meisten Stimmen erhalten und ist die Gewinnerin der ersten Staffel von „Villa der Versuchung“. Die 46-Jährige habe das Geld nötiger als Sara Kulka, die Raúl Richter jedoch auch sehr mochte.

    So hoch ist die Gewinnsumme

    Doch wie viel Geld hat Jasmin Herren eigentlich gewonnen? Zur Erinnerung: Am Anfang lag die Gewinnsumme bei 250.000 Euro. Davon haben die Stars jedoch „nur“ noch 9.199 Euro übrig gelassen. Der Rest ging für Luxusgüter wie beispielsweise Zigaretten, Schampus oder den Swimmingpool drauf. Und auch, wenn die Gewinnsumme nicht die höchste ist – Jasmin Herren ist überglücklich, die Staffel der Realityshow gewonnen zu haben.

    Im Laufe der Staffel sorgte Jasmin Herren immer wieder für Gesprächsstoff und schockte die Zuschauer mit einem Geständnis. „Meine leibliche Mutter hat mich im Krankenhaus liegen lassen. Sie wollte lieber nach Ibiza und feiern – sie hat mich mit 16 gekriegt“, sagte die 46-Jährige in der Show. Ihre Oma habe sich dann um sie gekümmert.

    Auch über ihre Tochter sprach Jasmin Herren: „Ich wollte es besser machen als meine leibliche Mutter, aber habe es leider nicht hinbekommen.“ Mittlerweile lebt ihre Tochter bei einer Pflegefamilie – Kontakt zu ihr habe sie nicht, da ihre Tochter das nicht wünscht.

