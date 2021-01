Preis-Hammer: Netflix wird teurer!

Falls du ein Abo beim Streamingdienst Netflix hast, dann musst du zukünftig tiefer in die Tasche greifen. Aber aufgepasst: Es gibt eine Ausnahme. Also vielleicht musst du gar nicht mehr bezahlen.

Netflix erhöht die Preise – zumindest dann, wenn man ein bestimmtes Abonnement hat. Es erhöhen sich nämlich für alle Angebote die Preise – außer für eins. Nur der Basistarif soll gleich bleiben, wie der Streamingdienst ankündigte.

Netflix erhöht die Preise

Die Befürchtungen sind also wahr geworden. Nachdem die Preise schon in den USA und in England gestiegen waren, rechnete man auch in Deutschland mit einer Preiserhöhung. “Wir ändern die Preise von Zeit zu Zeit, um weiterhin in großartige Unterhaltung zu investieren und stetig das Portfolio an Filmen und Serien zu vergrößern”, erklärte ein Netflix-Sprecher. “In den letzten zwei Jahren haben wir neben den internationalen Produktionen auch massiv unsere Investitionen im deutschsprachigen Raum erhöht und mehr deutsche Inhalte auf den Bildschirm gebracht – diese werden wir in 2021 weiter ausbauen”, sagt er weiter. Zukünftig zahlt man also mehr – mit einer Ausnahme. Seit der Streamingdienst in Deutschland aktiv ist, ist es schon die vierte Preiserhöhung. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Das Basis-Abo bleibt beim Preis von 7,99 Euro im Monat. Damit hat man aber nur Standardqualität und kann nur mit einem Gerät gleichzeitig streamen.

Diese Preise erhöhen sich

Das Standard-Abo kostet zukünftig statt 11,99 Euro nun 12,99 Euro. Damit kann man auf normaler Qualität auf zwei Geräten gleichzeitig Serien und Filme anschauen. Aber auch das Premium-Abo ist von den erhöhten Preisen betroffen. Bisher lag der Preis bei 15,99 Euro. Nun ist er um zwei Euro auf 17,99 Euro gestiegen. Mit diesem Abo kannst du mit 4K-Auflösung auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen.